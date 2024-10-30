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觀影說劇╱張書豪「男男吻」 先塗厚厚一層護唇膏

記者陳慧貞／綜合報導
莊凱勛(左起)、夏騰宏、張書豪在「妮波自由式」中有大膽演出。（圖／紅杉娛樂提供）
莊凱勛(左起)、夏騰宏、張書豪在「妮波自由式」中有大膽演出。（圖／紅杉娛樂提供）

「宇宙」林思宇、莊凱勛主演，台劇「妮波自由式」赤裸呈現男女矛盾情感，全劇高達50%性場面，成為該劇挑戰禁忌、大膽突破的新鮮嘗試，身為女主角，林思宇坦言花了2年時間做心理準備，一場和AV男優的床戲，她驚訝對方能輕鬆控制重點部位「不倒」，被問喜歡的性愛姿勢，她笑回：「我喜歡自己來。」

「妮波自由式」日前舉辦上線記者會，林思宇、莊凱勛與率劇中兩對CP組合登場，張書豪和夏騰宏在戲裡有多場擁抱熱吻戲，2人上演男男戀，現場也大方親吻，張書豪更分享每回拍吻戲前，他會塗上厚厚一層護唇膏，結果因拍攝時天氣太熱，夏騰宏竟被他親到起過敏反應。

張書豪今年6月底向交往5年多的女友歐陽妮妮求婚後，接踵而來辦結婚登記、宣布懷孕，如今照顧孕妻成了重責大任，被問演同志戲老婆的反應，他笑回：「她就開玩笑說我很適合啊，我私底下跟一些同志好朋友嬉鬧在一起，她對我平常的樣貌很習慣，覺得很自然、很自在。」

對於該劇大膽尺度，張書豪也坦言歐陽妮妮有些不知該以何種心情支持他，「可能需要心理準備」表示拍片雖是假的，但某些角度，連自己看了都會嚇一跳，表示在拍攝過程中，在現場觀看，覺得尺度還可以，但視覺效果卻相當驚人，張書豪指夏騰宏說的：「看起來真的滿進去的。」尤其莊凱勛的部分更刺激，覺得對方每一段演出都相當over。

林思宇(左起)、劉品言、陸夏各自刻劃時下年輕人多元的感情觀。（圖／紅杉娛樂提供）
林思宇(左起)、劉品言、陸夏各自刻劃時下年輕人多元的感情觀。（圖／紅杉娛樂提供）
夏騰宏(左)、張書豪在「妮波自由式」中有男男戀，記者會現場直接親吻。（圖／紅杉娛...
夏騰宏(左)、張書豪在「妮波自由式」中有男男戀，記者會現場直接親吻。（圖／紅杉娛樂）提供

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