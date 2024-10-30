觀影說劇╱張書豪「男男吻」 先塗厚厚一層護唇膏

莊凱勛(左起)、夏騰宏、張書豪在「妮波自由式」中有大膽演出。（圖／紅杉娛樂提供）

「宇宙」林思宇、莊凱勛主演，台劇 「妮波自由式」赤裸呈現男女矛盾情感，全劇高達50%性場面，成為該劇挑戰禁忌、大膽突破的新鮮嘗試，身為女主角，林思宇坦言花了2年時間做心理準備，一場和AV男優的床戲，她驚訝對方能輕鬆控制重點部位「不倒」，被問喜歡的性愛姿勢，她笑回：「我喜歡自己來。」

「妮波自由式」日前舉辦上線記者會，林思宇、莊凱勛與率劇中兩對CP組合登場，張書豪和夏騰宏在戲裡有多場擁抱熱吻戲，2人上演男男戀，現場也大方親吻，張書豪更分享每回拍吻戲前，他會塗上厚厚一層護唇膏，結果因拍攝時天氣太熱，夏騰宏竟被他親到起過敏反應。

張書豪今年6月底向交往5年多的女友歐陽妮妮求婚後，接踵而來辦結婚登記、宣布懷孕，如今照顧孕妻成了重責大任，被問演同志 戲老婆的反應，他笑回：「她就開玩笑說我很適合啊，我私底下跟一些同志好朋友嬉鬧在一起，她對我平常的樣貌很習慣，覺得很自然、很自在。」