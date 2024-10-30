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小彬彬轉行劇組攝影師 自曝被罵到像馬蜂窩

記者趙大智／綜合報導
小彬彬轉行改當攝影師，過去的大明星如今經歷各種冷暖。（圖／小彬彬提供）
小彬彬轉行改當攝影師，過去的大明星如今經歷各種冷暖。（圖／小彬彬提供）

44歲小彬彬（溫兆宇）做過童星、羊肉爐老闆、日料餐廳店長、影視公司CEO，在一切歸零還負債百萬下，彬媽拎著他找上乾媽郭美珠，加入民視「台灣傳奇」擔任攝影師。因為專業不足，小彬彬被罵得狗血淋頭，還差點被民視開除，多虧乾媽力保才保住飯碗。

小彬彬乍聽彬媽說郭美珠是乾媽時，還「蛤」了一聲。原來他小時候曾到台中聯美歌廳跟豬哥亮等巨星作秀，當時在後台認的乾媽。彬媽1年多前帶著小彬彬登門：「這是妳的乾兒子，拜託扶持一下！」念舊的郭美珠就讓他與團隊進駐她製作的「台灣傳奇」劇組。

小彬彬其實幾年前就開了攝影製作公司接案，並非零經驗，但進了民視後他不停踢到各種鐵板，監製會罵：「你這畫面能看嗎？有轉檔嗎？A、B機拍出來有色差，連光圈都不一樣！」他形容自己像馬蜂窩那般千瘡百孔，被長官嫌不專業之外，還遭警告：「以後沒調好不要給我交帶子！」曾經為此拉著全公司加班調色，眼睛都快脫窗。

收音更可怕，小彬彬碰過在瀑布旁邊拍，水聲大到演員聲音收不到，只能拜託演員上九人巴重新講一次。這中間「磨合期」長達半年還搞不定，民視抓錯，郭美珠保完他，回來就開罵：「你不能一直犯錯，我很難跟上面交代。」他後來只好砸50萬買新機器，「我本來沒那麼多錢，是跟乾媽借的，每次發薪水再分期付款還她」。

拍攝期間，郭美珠一直叫他去客串演出，他以自己胖到85公斤(約187.3磅)拒絕，結果郭美珠說「那演劊子手嘛，你肚子那麼大很適合」，讓他哭笑不得。3婚失敗的他稱目前沒有女友，想認真工作。

童星時期的小彬彬超可愛。（本報資料照片）
童星時期的小彬彬超可愛。（本報資料照片）

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