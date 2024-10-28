告五人唱進歐洲… 嗨翻女神遊樂廳 開心「快要環世界一圈」

告五人趁空造訪巴塞隆納主教座堂。（圖／相信音樂提供）

告五人「宇宙的有趣」插旗歐洲，一連唱進倫敦、巴塞隆納及巴黎，全程跟歌迷零距離互動；陳奕迅（Eason）傷癒復出行程滿檔，驚喜宣布明年2月空降泰國 曼谷開唱，據悉日本、澳洲 、歐洲等地也有機會。

告五人7年前完成「從沒去過巴塞隆納」一曲，如今成為首組在巴塞隆納開唱的華人 樂團，隨著歌曲旋律，雲安強忍激動心情喊話不能哭，犬青則笑說：「我們終於來了，以後這首要改名成『終於來到巴塞隆納』！」告五人邊唱邊替歌迷簽名，甚至跳下台與眾人一起隨著節奏嗨唱，犬青則開心到在台下繞行一圈，讓粉絲立刻簇擁而上。

告五人在有155年歷史的巴黎女神遊樂廳歡唱，是第一個唱進此地的華語樂團，再創成團里程碑；他們開心表示，「我們快要環地球一圈了，那是因為你們在世界每一個角落」。演唱時告五人還毫無預警跳下台，與觀眾們一起隨著節奏嗨唱。

據悉，女神遊樂廳是著名的老牌傳奇劇院，喜劇泰斗卓別林（Charlie Chaplin）、法國國寶女伶愛迪琵雅芙（Édith Piaf）、英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）都曾在此演出。

告五人備感榮幸地說：「身為一個樂團最榮幸的事情，就是我們的歌能夠成為你在生活的後盾，這個感覺對我們來說非常珍貴，希望告五人可以永遠扮演這個角色。」

歐洲巡演順利落幕，告五人直呼一幕幕光景都讓他們大開眼界，途經巴塞隆納主教座堂欣賞老城區的哥德式建築，也造訪巴黎塞納河畔的羅浮宮朝聖藝術珍寶，數不完的世界遺產盡收眼底，每天都很充實。