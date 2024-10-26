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台導演談吳慷仁登陸：代表台灣文化力量 擴散出去

記者趙大智／綜合報導
吳慷仁因西進大陸惹爭議，但仍抱走今年金鐘戲劇節目男主角獎。（圖／TVBS提供）
吳慷仁因西進大陸惹爭議，但仍抱走今年金鐘戲劇節目男主角獎。（圖／TVBS提供）

吳慷仁曾憑曹瑞原執導的「一把青」奪下金鐘男主角獎，之後也合作「斯卡羅」，交情深厚。曹瑞原透露將跟吳慷仁合作新戲「a time 時候」：「他是專業演員，哪邊有好的就往哪裡去。」對吳慷仁惹來罵名，也直言吳代表台灣「文化的力量」：「你就讓他鎖在這裡嗎？那台灣的力量怎麼擴散出去？」

曹瑞原出席「My Island愛人」影集記者會，聊到他手上一部拿到黑潮計畫補助的「a time 時候」，男主角就是吳慷仁。曹瑞原在吳慷仁赴陸前有對話，他很支持：「你就去！台灣有好的案子要回來，讓人看到你身上流著台灣特質和血液。」

吳慷仁日前簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」惹罵，曹瑞原一針見血：「大家都用自己的方式在愛台灣，只是有沒有講開，講開就好。」他認為很多人去大陸拍戲就忘了台灣，所以提醒吳慷仁記得回來，事業才會更好。

曹瑞原說他不想譴責任何人，只舉了20年前聽過大陸原本想找久石讓還是坂本龍一合作藝術片，但因預算超支打算作罷，日本文化部得知決定自行支出，「因為他們知道文化的力量，知道國內有很厲害的藝術家，讓他出去發揮影響力，慷仁也是。我們為什麼不能學習人家這種高瞻遠矚的智慧，讓我們所有人都好好走出去，因為那才是台灣的力量，每一個藝術家你就讓他鎖在這裡嗎？那台灣力量怎麼擴散出去」？

他還指出吳慷仁演出電影「富都青年」，在馬來西亞有了聲望，算是台灣的驕傲。另外也提到林依晨在釜山影展奪后，「很驕傲啊，為什麼不讓台灣藝人去展現，把能量綻放」？

曹瑞原認為大家要把吳慷仁當做台灣的文化力量。（圖／主導文創提供）
曹瑞原認為大家要把吳慷仁當做台灣的文化力量。（圖／主導文創提供）

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