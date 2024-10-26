周渝民愛女照曝光鼻子好挺 網：基因有雙保險

周渝民（右）與喻虹結婚9年。（取材自臉書）

「仔仔」周渝民與喻虹淵結婚9年育有1女，但女兒正面幾乎不曾曝光，喻虹淵日前歡度36歲生日，放上一張疑似跟8歲女兒的合照，除了面容清秀，挺直的鼻子也很搶眼，完美遺傳父母基因，引發小小轟動。

喻虹淵的慶生照中照例沒有老公，但這回卻出現了女兒，只見她抱著小女孩一起切蛋糕，氣氛溫馨。喻虹淵寫下「祝我和家人朋友們健康快樂，事與願合，生活明朗，一路向光」，引來不少祝福。

喻虹淵（左）摟著女兒切蛋糕。（取材自Instagram）

疑似女兒的照片曝光後，瞬間在網路上引發討論，網友紛紛表示：「女兒漂亮呀，鼻子長得很好」、「女兒都這麼大了～當年喜歡的男神啊」、「仔仔的女兒應該很漂亮吧」、「這小孩顏值基因有雙保險 」。

周渝民之前受訪時，曾說自己會給家人驚喜，但不想被所謂「儀式感」綁住，連自己生日都不會特別記住。加上他也不喜歡曝光私生活，看得出這麼多年來，喻虹淵都不像一般老婆媽媽一樣曬愛很節制，IG大多放一些意境照。