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周渝民愛女照曝光鼻子好挺 網：基因有雙保險

娛樂新聞組／綜合報導
周渝民（右）與喻虹結婚9年。（取材自臉書）
周渝民（右）與喻虹結婚9年。（取材自臉書）

「仔仔」周渝民與喻虹淵結婚9年育有1女，但女兒正面幾乎不曾曝光，喻虹淵日前歡度36歲生日，放上一張疑似跟8歲女兒的合照，除了面容清秀，挺直的鼻子也很搶眼，完美遺傳父母基因，引發小小轟動。

喻虹淵的慶生照中照例沒有老公，但這回卻出現了女兒，只見她抱著小女孩一起切蛋糕，氣氛溫馨。喻虹淵寫下「祝我和家人朋友們健康快樂，事與願合，生活明朗，一路向光」，引來不少祝福。

喻虹淵（左）摟著女兒切蛋糕。（取材自Instagram）
喻虹淵（左）摟著女兒切蛋糕。（取材自Instagram）

疑似女兒的照片曝光後，瞬間在網路上引發討論，網友紛紛表示：「女兒漂亮呀，鼻子長得很好」、「女兒都這麼大了～當年喜歡的男神啊」、「仔仔的女兒應該很漂亮吧」、「這小孩顏值基因有雙保險」。

周渝民之前受訪時，曾說自己會給家人驚喜，但不想被所謂「儀式感」綁住，連自己生日都不會特別記住。加上他也不喜歡曝光私生活，看得出這麼多年來，喻虹淵都不像一般老婆媽媽一樣曬愛很節制，IG大多放一些意境照。

周渝民會拿自己舊作給女兒看，包括「流星花園」還有早期演出MV，結果女兒看了直皺眉頭，不相信這是爸爸，原來是因為他平時在家習慣蓄鬍，她寧願跟朋友練跳BLACKPINK的舞。至於女兒是否知道爸爸以前也是偶像男團？他笑回「我們以前不太像男團吧，很早就各自行動了」。

喻虹淵日前歡度36歲生日。（取材自Instagram）
喻虹淵日前歡度36歲生日。（取材自Instagram）

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