張翰變編織大師 送老婆的包包自己做 還會藍染、雕枯木

張翰自己背自製藍染包包，非常時尚。（圖／張翰提供）

50歲台灣男星張翰為了給女兒一個融入大自然的快樂童年，帶領全家移居台東一年多，儼然已是半個台東人。張翰透露自己為女兒學習編織8個月，工作袋、手提袋，連老婆的小廢包都出自他手，還會藍染做衣服、枯木雕塑，變身滿身技能的台東通。

張翰和女星林利霏在2016年結婚，婚後育有一女，為了給現年7歲寶貝女兒，體制外的快樂教育，舉家搬遷到台東，在沒有考試壓力的華德福教育（Waldorf Education）受教育。

張翰的女兒學校會要求家長也要一起投入學習教育，也會給家長作業要完成，鉤針做一個工作本的袋子，他一開始針法不對還重新做，現在已開始享受編織樂趣，早上在陽台，邊喝咖啡邊做包包，直到太陽曬到身上，才結束這夢幻的晨光時刻。

張翰喜歡編織，那個屬於自己的時間可以進入心流狀態，「我平靜下來可以去思考，因為它可以讓我一整天的腦袋的運作都很豐富，對很多事情的看法和認知也不一樣。」一旁的林利霏說：「變得比較不會碎碎念！」夫妻倆忍不住一起大笑。

張翰並沒有找老師學，而是在網路上自學，超精美的成品，讓人刮目相看。他笑說：「我之後想要去學看織圖，可以完成更多複雜的作品。」令人驚訝他居然不用看圖就可以完成極複雜的包包。 林利霏今年的生日禮物，就是老公張翰的手作包包。（圖／張翰提供）

林利霏月初過生日，禮物也是自他的巧手，綠色的小包包，可以放錢包和手機，每一針都是滿滿的愛，林利霏背在身上，比任何一個名牌包看起來更閃耀。

張翰除了把女兒學校要求的編織功課發揚光大，還學了藍染，「我舊的衣服有一點點黃，所以拿來染就很好看 ，還有襪子、包包都可以製作」。張翰分享，染劑本還有製作過程都純天然 ，不會汙染地球、水源還有土地，為了第二個家鄉台東，細節也很重視。