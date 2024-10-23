我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

也認識澎恰恰的債主 小亮哥公開他巨債背後真相

記者林怡秀／即時報導
小亮哥和澎恰恰債主是認識多年的朋友。(圖／摘自YT)
小亮哥和澎恰恰債主是認識多年的朋友。(圖／摘自YT)

台灣藝人澎恰恰4年前宣布破產，坦言欠下2.4億鉅債(台幣，下同，約748萬美元)，他這些年來努力還債，日前還拿下綜藝節目主持人獎，似乎開始轉運，小亮哥日前上JET「新聞挖挖哇」，透露澎恰恰的債主其實也是他的多年好友，主持人鄭弘儀好奇問小亮哥，澎恰恰的債務真如他自己所說，是因為拍電影才造成的嗎？對此，小亮哥也給出答案。

小亮哥說：「這個我可以公開講，借澎恰恰錢的那些人，都是我認識的。」小亮哥說，這些朋友本身也有在經營借款的行業，「還不出來，他是可以協商的人，不會來那些亂七八糟的。」鄭弘儀再問「請教一下，澎哥真的是借錢來拍電影嗎？」小亮哥回：「是，他對電影是有夢的，但是因為碰到這次疫情，然後金錢處理上是他比較薄弱的一環，他很有才華，很會表演，但對錢的應用上，他比較沒有經濟概念。」

小亮哥解釋，澎恰恰之所以債台高築，是因為拍電影遇上投資金主臨時抽身，加上利滾利，「我不知道他們利息是怎麼算，但一般來說是12、13分利，就是借了100萬，一個月要還12、13萬」，鄭弘儀瞠目結舌：「一個月要還12、13萬？」小亮哥說：「對啊，不然誰要借你？一年就回本了，這還算低的耶！地下錢莊的話要30分。」表示地下錢莊借貸更可怕。

破產 疫情 投資

上一則

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

下一則

水川麻美赴台拍戲 愛上雞腿便當：太好吃了

延伸閱讀

金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言

金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言
澎恰恰、許效舜、苗可麗奪金鐘綜藝主持 吳宗憲只拿人氣獎

澎恰恰、許效舜、苗可麗奪金鐘綜藝主持 吳宗憲只拿人氣獎
金鐘59／小S敲金鐘失敗 揭曉一瞬間失望表情藏不住

金鐘59／小S敲金鐘失敗 揭曉一瞬間失望表情藏不住
觀影說劇／張晚意、任敏談「偽骨科」兄妹禁忌戀

觀影說劇／張晚意、任敏談「偽骨科」兄妹禁忌戀

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
劉亦菲(右)、李現演出「去有風的地方」，展現超強的化學反應。(摘自微博)

劉亦菲、李現爆假戲真愛 用同台保母車被抓包

2024-10-14 23:50
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

金鷹獎狀況多… 閻妮、張新成險摔跤 李沁獲贈「大雞腿」

2024-10-20 21:30
在伊能靜眼中，劉亦菲有本錢任性卻從不任性。(取材自微博)

可從晚上10點聊到隔天早上… 劉亦菲、伊能靜竟是這樣的閨密

2024-10-14 22:22

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制