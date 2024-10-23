也認識澎恰恰的債主 小亮哥公開他巨債背後真相

小亮哥和澎恰恰債主是認識多年的朋友。(圖／摘自YT)

台灣藝人澎恰恰4年前宣布破產 ，坦言欠下2.4億鉅債(台幣，下同，約748萬美元)，他這些年來努力還債，日前還拿下綜藝節目主持人獎，似乎開始轉運，小亮哥日前上JET「新聞挖挖哇」，透露澎恰恰的債主其實也是他的多年好友，主持人鄭弘儀好奇問小亮哥，澎恰恰的債務真如他自己所說，是因為拍電影才造成的嗎？對此，小亮哥也給出答案。

小亮哥說：「這個我可以公開講，借澎恰恰錢的那些人，都是我認識的。」小亮哥說，這些朋友本身也有在經營借款的行業，「還不出來，他是可以協商的人，不會來那些亂七八糟的。」鄭弘儀再問「請教一下，澎哥真的是借錢來拍電影嗎？」小亮哥回：「是，他對電影是有夢的，但是因為碰到這次疫情 ，然後金錢處理上是他比較薄弱的一環，他很有才華，很會表演，但對錢的應用上，他比較沒有經濟概念。」

小亮哥解釋，澎恰恰之所以債台高築，是因為拍電影遇上投資 金主臨時抽身，加上利滾利，「我不知道他們利息是怎麼算，但一般來說是12、13分利，就是借了100萬，一個月要還12、13萬」，鄭弘儀瞠目結舌：「一個月要還12、13萬？」小亮哥說：「對啊，不然誰要借你？一年就回本了，這還算低的耶！地下錢莊的話要30分。」表示地下錢莊借貸更可怕。