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劉香慈喜得天使寶寶 老公秒成女兒控 還變娃娃音

記者趙大智／綜合報導
劉香慈產後仍在努力塑身。（圖／民視提供）
劉香慈產後仍在努力塑身。（圖／民視提供）

40歲劉香慈與永信藥品總經理鍾威凱結婚並育有2子，今年7月第3胎女兒出生，目前3個月大。懷女兒跟兒子不同，劉香慈承認就跟天下媽媽一樣操煩：「她還在肚裡時，我每一天都念佛誦經，求佛菩薩護佑她未來遠離危險。」

劉香慈接受本報系聯合報訪問時笑說，有誦經的孩子是天使寶寶，安樂易養，離開月子中心後，女兒竟然就能睡過夜，很有趣的是，她在哥哥的吵鬧聲之中還是可以睡得著，「可能在肚子裡就已經習慣了」。

劉香慈原本只有2個兒子，就跟住在「男生宿舍」一樣，但自從女生來了，整個家變得大不同。她每天抱著貝比狂親：「媽咪好愛妳！」剛好要換新房子，還「偏心」想讓女兒的房間比兒子們還大：「因為想跟她共享衣櫃跟化妝台，也要做成有隔音的琴房，她彈奏樂器的畫面一定會超美的。」

而劉香慈爆料老公鍾威凱原本自認會比較愛兒子，有了女兒後他整個融化，到處跟人說「我終於有女兒」，跟女兒講話還變娃娃音；以前兒子想睡哭了，他會還給媽媽處理，現在主動去哄睡女兒，有加班應酬也都會趕回來抱她。

大兒子Ted說：「妹妹好可愛，看到她心情就好開心。」那看到弟弟呢？他搖頭：「看到弟弟就心情不好，因為他會搶我的東西。」讓劉香慈啼笑皆非。小兒子Enzo跟妹妹年齡接近，每天放學回家第一件事就是衝進門抱妹妹，往往把還在睡覺的妹妹吵醒，但劉香慈不忍苛責：「他是真的愛妹妹。」

雖然現在出門常收到驚訝聲「怎麼恢復這麼快」，但劉香慈目前還有4公斤要減，她透露產後3個月會去做徒手治療，把骨盆縮回去。

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