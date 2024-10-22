台女星宋芸樺32歲生日「放下一切來美」認了：沒那麼容易

宋芸樺赴美進修。(取材自Instagram)

台灣女星宋芸樺今年出道第10年，除了9年前曾以「我的少女時代」入圍 金馬影后外，此後與金馬、金鐘獎皆無緣。21日剛過32歲生日的她，送給自己的生日禮物就是跳脫舒適圈飛到美國，只是人在異鄉，尤其一直收到來自台灣的祝福，坦言才去1周已經想家。

宋芸樺主演的「人生清理師」剛播畢獲得不少好評，她去年的「不良執念清除師」、「此時此刻」、「何百芮的地獄毒白」則未能入圍今年金鐘獎。她透露早在10年前就想去美國進修和生活，她坦言是想跳出舒適圈，但到了當地才明白一切沒那麼容易。

可能電影看多了，原本幻想在街上會遇見「老公」Ryan Gosling（萊恩葛斯林），或參加「馬男波傑克」的瘋狂派對，但現在是她花了整整4天才打理完新家，煮飯修水管、辦手機門號、上了兩堂超貴的駕駛課、逛超市家具店材料店、還得不停用ChatGPT 翻譯當地的口語英文等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。