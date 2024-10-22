我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

台女星宋芸樺32歲生日「放下一切來美」認了：沒那麼容易

記者趙大智／即時報導
宋芸樺赴美進修。(取材自Instagram)
宋芸樺赴美進修。(取材自Instagram)

台灣女星宋芸樺今年出道第10年，除了9年前曾以「我的少女時代」入圍金馬影后外，此後與金馬、金鐘獎皆無緣。21日剛過32歲生日的她，送給自己的生日禮物就是跳脫舒適圈飛到美國，只是人在異鄉，尤其一直收到來自台灣的祝福，坦言才去1周已經想家。

宋芸樺主演的「人生清理師」剛播畢獲得不少好評，她去年的「不良執念清除師」、「此時此刻」、「何百芮的地獄毒白」則未能入圍今年金鐘獎。她透露早在10年前就想去美國進修和生活，她坦言是想跳出舒適圈，但到了當地才明白一切沒那麼容易。

可能電影看多了，原本幻想在街上會遇見「老公」Ryan Gosling（萊恩葛斯林），或參加「馬男波傑克」的瘋狂派對，但現在是她花了整整4天才打理完新家，煮飯修水管、辦手機門號、上了兩堂超貴的駕駛課、逛超市家具店材料店、還得不停用ChatGPT翻譯當地的口語英文等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。

在美國不開車就如同沒有雙腳，宋芸樺的教練是位65歲爺爺，過程中也受到他的激勵，給她安全感和自信，「別擔心，開心生活吧」，這也讓她突然明白「人生的有限性，每一個選擇都意味著放棄無數可能，但正因如此，才能細細品味當下的美好，成就現在或未來的自己」。雖然有點想家，但宋芸樺對自己喊話：「Be a Survivor！」

宋芸樺在美國慶祝32歲生日。(取材自Instagram)
宋芸樺在美國慶祝32歲生日。(取材自Instagram)

入圍 ChatGPT

上一則

白鹿被重提「同居」 發「單身聲明」燒到張凌赫

延伸閱讀

頂流男女星被爆未婚生子 迪麗熱巴、黃景瑜再躺槍

頂流男女星被爆未婚生子 迪麗熱巴、黃景瑜再躺槍
同框網傳「玫瑰原型」章小蕙 劉亦菲掀熱議

同框網傳「玫瑰原型」章小蕙 劉亦菲掀熱議
金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言

金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言
六月、李易二度蜜月 十指緊扣破婚變傳聞

六月、李易二度蜜月 十指緊扣破婚變傳聞

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
劉亦菲(右)、李現演出「去有風的地方」，展現超強的化學反應。(摘自微博)

劉亦菲、李現爆假戲真愛 用同台保母車被抓包

2024-10-14 23:50
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
在伊能靜眼中，劉亦菲有本錢任性卻從不任性。(取材自微博)

可從晚上10點聊到隔天早上… 劉亦菲、伊能靜竟是這樣的閨密

2024-10-14 22:22
秦嵐一直很有自己的想法。 (取材自微博)

秦嵐爆拒絕魏大勛求婚 差10歲姐弟戀分手：消失香閨

2024-10-13 19:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」