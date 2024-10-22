金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言
第59屆金鐘獎日前圓滿落幕，典禮收視率出爐，節目類最高點落在「超級夜總會」奪得綜藝節目主持人獎時苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言。戲劇類最高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」，成為整晚最多人看的段落。
今年金鐘獎從入圍名單公布，到典禮都討論聲不斷，典禮首次移師台北流行音樂中心舉辦，不論是燈光及舞台都有耳目一新的感覺，不少觀眾皆對承辦單位三立電視讚譽有加。
本屆金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全台電視總收視人口數約460萬人次。收視率方面，18日節目類典禮收視最高點落在浩子和乱彈阿翔頒發「綜藝節目主持人獎」及得獎者「超級夜總會」苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，35-54歲族群收視高達2.82。
19日戲劇類高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」時35-54歲收視為4.10。節目類典禮三立電視無線平均收視為1.21(有線平均收視1.63)、而公視節目類平均收視則是0.84，總觀看人數為195萬；戲劇類典禮無線收視收視1.76(有線平均收視2.37)，公視的戲劇類轉播收視則有1.35，觀看人口近257萬。
今年金鐘典禮由Sandy吳姍儒及姚淳耀獨挑大梁主持都獲得一致好評，各自發揮了自己的特色，一位有大將之風、一位台風沉穩。而今年星光大道主持人同時肩負典禮現場廣告時間的串場主持工作，黃豪平搭配新秀木木（林葦妮），表現可圈可點，更獲得一致好評。另外，楊小黎首次搭檔侯彥西，多次紅毯經驗的楊小黎依舊沉穩，演員出身的侯彥西自認還有許多不足，「但我很努力也學習到很多經驗，希望讓大家看到我不同的一面」。
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