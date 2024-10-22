金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言

許瑋甯奪得迷你劇集女主角獎衝高收視。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎日前圓滿落幕，典禮收視率出爐，節目類最高點落在「超級夜總會」奪得綜藝節目主持人獎時苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言。戲劇類最高點則是許瑋甯 獲得「迷你劇集女主角獎」，成為整晚最多人看的段落。

今年金鐘獎從入圍 名單公布，到典禮都討論聲不斷，典禮首次移師台北流行音樂中心舉辦，不論是燈光及舞台都有耳目一新的感覺，不少觀眾皆對承辦單位三立電視讚譽有加。

本屆金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全台電視總收視人口數約460萬人次。收視率方面，18日節目類典禮收視最高點落在浩子和乱彈阿翔頒發「綜藝節目主持人獎」及得獎者「超級夜總會」苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，35-54歲族群收視高達2.82。

19日戲劇類高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」時35-54歲收視為4.10。節目類典禮三立電視無線平均收視為1.21(有線平均收視1.63)、而公視節目類平均收視則是0.84，總觀看人數為195萬；戲劇類典禮無線收視收視1.76(有線平均收視2.37)，公視的戲劇類轉播收視則有1.35，觀看人口近257萬。