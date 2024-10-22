我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

金鐘收視之冠 許瑋甯連莊視后 許效舜發表感言

記者李姿瑩／綜合報導
許瑋甯奪得迷你劇集女主角獎衝高收視。（圖／三立提供）
許瑋甯奪得迷你劇集女主角獎衝高收視。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎日前圓滿落幕，典禮收視率出爐，節目類最高點落在「超級夜總會」奪得綜藝節目主持人獎時苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言。戲劇類最高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」，成為整晚最多人看的段落。

今年金鐘獎從入圍名單公布，到典禮都討論聲不斷，典禮首次移師台北流行音樂中心舉辦，不論是燈光及舞台都有耳目一新的感覺，不少觀眾皆對承辦單位三立電視讚譽有加。

本屆金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全台電視總收視人口數約460萬人次。收視率方面，18日節目類典禮收視最高點落在浩子和乱彈阿翔頒發「綜藝節目主持人獎」及得獎者「超級夜總會」苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，35-54歲族群收視高達2.82。

19日戲劇類高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」時35-54歲收視為4.10。節目類典禮三立電視無線平均收視為1.21(有線平均收視1.63)、而公視節目類平均收視則是0.84，總觀看人數為195萬；戲劇類典禮無線收視收視1.76(有線平均收視2.37)，公視的戲劇類轉播收視則有1.35，觀看人口近257萬。

今年金鐘典禮由Sandy吳姍儒及姚淳耀獨挑大梁主持都獲得一致好評，各自發揮了自己的特色，一位有大將之風、一位台風沉穩。而今年星光大道主持人同時肩負典禮現場廣告時間的串場主持工作，黃豪平搭配新秀木木（林葦妮），表現可圈可點，更獲得一致好評。另外，楊小黎首次搭檔侯彥西，多次紅毯經驗的楊小黎依舊沉穩，演員出身的侯彥西自認還有許多不足，「但我很努力也學習到很多經驗，希望讓大家看到我不同的一面」。

苗可麗、許效舜及澎恰恰哭著領獎。（圖／三立提供）
苗可麗、許效舜及澎恰恰哭著領獎。（圖／三立提供）

許瑋甯 入圍 星光大道

上一則

轟黃曉明新歡葉珂「滾出網路」 網紅辛巴被疑蹭熱度

下一則

羅素克洛演驅魔神父遭附身 重現「大法師」經典下腰

延伸閱讀

「4星友」同晚金鐘到手 3年前巧同框

「4星友」同晚金鐘到手 3年前巧同框
金鐘59／4星友同晚獎座到手 3年前同框 楊謹華被他狂罵瘋女人

金鐘59／4星友同晚獎座到手 3年前同框 楊謹華被他狂罵瘋女人
金鐘59／許瑋甯得獎「頻頻摸肚」引熱議 經紀人回應了

金鐘59／許瑋甯得獎「頻頻摸肚」引熱議 經紀人回應了
金鐘迷你劇集 李銘順4度稱帝 許瑋甯視后連莊

金鐘迷你劇集 李銘順4度稱帝 許瑋甯視后連莊

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
劉亦菲(右)、李現演出「去有風的地方」，展現超強的化學反應。(摘自微博)

劉亦菲、李現爆假戲真愛 用同台保母車被抓包

2024-10-14 23:50
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
在伊能靜眼中，劉亦菲有本錢任性卻從不任性。(取材自微博)

可從晚上10點聊到隔天早上… 劉亦菲、伊能靜竟是這樣的閨密

2024-10-14 22:22
秦嵐一直很有自己的想法。 (取材自微博)

秦嵐爆拒絕魏大勛求婚 差10歲姐弟戀分手：消失香閨

2024-10-13 19:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」