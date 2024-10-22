周杰倫台北大巨蛋巡演 喊端「2大之最」 嘉賓最高機密

周杰倫攜手團隊讓在大巨蛋登場的「嘉年華」世界巡演成為「兩大之最」。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫 （周董）2019年展開「嘉年華」世界巡演，跑遍亞洲、澳洲以及歐洲，接下來於12月5日移師台北大巨蛋，讓他榮登首位在大巨蛋舉辦個唱的華語歌手。對於刷新里程碑，周董不斷拋出新的想法，攜手團隊讓大巨蛋成為巡演「兩大之最」。

周董要在大巨蛋連唱四場，「兩大之最」有最巨大的舞台以及最多位舞者，周邊商品也將於開演時販售，包含拍立得、手機殼、聯名帽子以及方文山歌詞衍生文創小物、T恤等等，部分將是限量的台北限定款，令人期待。而他先前場次嘉賓有陶喆、容祖兒、鄧紫棋 、蘇有朋、成龍等等，至於大巨蛋特別嘉賓安排？周董所屬杰威爾表示所有演唱會內容都是最高機密，要讓歌迷現場感受驚喜。

此外，周董演唱會上的點歌環節驚喜連連，他與粉絲的互動往往真情流露，日前在新加坡 場演唱到「告白氣球」時，無預警下台跟粉絲擊掌，近距離的接觸讓全場氣氛達到最高潮。

這回是周杰倫相隔七年在台北開唱，歌迷期待度爆表，網路隨即出現黃牛詐騙、演唱會門票結合商品促銷、招募演唱會工作人員等不實消息，甚至有人在社群平台假冒周媽媽之名行騙，周杰倫氣到火速透過Instagram限動澄清。