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「4星友」同晚金鐘到手 3年前巧同框

記者趙大智／綜合報導
吳慷仁（左起）、楊謹華、許瑋甯在鄭元暢節目中玩瘋了。（圖／M.I.E.最大國際娛樂提供）
吳慷仁（左起）、楊謹華、許瑋甯在鄭元暢節目中玩瘋了。（圖／M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢、吳慷仁、楊謹華、許瑋甯都拿下第59屆金鐘獎，早在3年前，鄭元暢在YT主持「不專業廚房」節目時，就邀了另三位當過年年菜特別嘉賓，當時小綜還稱吳慷仁是「新朋友」，沒想到三年後大家一塊拿獎，只能說緣分實在太奇妙。

鄭元暢入行21年，終於憑「有生之年」的人生角色「高嘉揚」拿下戲劇節目男配角，楊謹華則在落榜7次後終於以「不良執念清除師」拿下戲劇節目女配角，吳慷仁以「有生之年」拿下戲劇節目男主角，許瑋甯則是迷你劇集「不夠善良的我們」連莊拿下女主角。

鄭元暢在演藝圈人緣極佳，從他在疫情期間開網路節目，來賓個個都是一線大牌就看得出來，他（她）們往往自帶妝髮，抱著玩樂心情跟小綜打鬧，不顧形象一起喝茫聊垃圾話，是一般節目絕對看不到的風景。

其中某次過年特輯，鄭元暢兩位超級好友許瑋甯和楊謹華來了，而吳慷仁跟楊謹華原本就是交情深厚的好友，於是促成了這場聚會。有趣的是，吳慷仁第一次來節目，本來以為要來打麻將，沒想到是要做一桌年菜，直呼：「被騙了」。

為了配合過年主題，鄭元暢規定來賓要穿紅色服裝，增添喜氣，許瑋甯、楊謹華身上沒有相搭配到耳環、項鍊，竟順手拿起過年擺飾往身上掛，而吳慷仁身上的衣服，還是鄭元暢借給他的。吳慷仁被分配到跟楊謹華一組，被她的無厘頭廚藝逼瘋，在現場不停喊：「肖查某！(閩南語，瘋女人之意)」還交代後製不准消音。

吳慷仁（左起）、許瑋甯、楊謹華、鄭元暢3年前同框，3年後全時拿金鐘。（圖／M.I...
吳慷仁（左起）、許瑋甯、楊謹華、鄭元暢3年前同框，3年後全時拿金鐘。（圖／M.I.E.最大國際娛樂提供）

吳慷仁 許瑋甯 疫情

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