「4星友」同晚金鐘到手 3年前巧同框

吳慷仁（左起）、楊謹華、許瑋甯在鄭元暢節目中玩瘋了。（圖／M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢、吳慷仁 、楊謹華、許瑋甯 都拿下第59屆金鐘獎，早在3年前，鄭元暢在YT主持「不專業廚房」節目時，就邀了另三位當過年年菜特別嘉賓，當時小綜還稱吳慷仁是「新朋友」，沒想到三年後大家一塊拿獎，只能說緣分實在太奇妙。

鄭元暢入行21年，終於憑「有生之年」的人生角色「高嘉揚」拿下戲劇節目男配角，楊謹華則在落榜7次後終於以「不良執念清除師」拿下戲劇節目女配角，吳慷仁以「有生之年」拿下戲劇節目男主角，許瑋甯則是迷你劇集「不夠善良的我們」連莊拿下女主角。

鄭元暢在演藝圈人緣極佳，從他在疫情 期間開網路節目，來賓個個都是一線大牌就看得出來，他（她）們往往自帶妝髮，抱著玩樂心情跟小綜打鬧，不顧形象一起喝茫聊垃圾話，是一般節目絕對看不到的風景。

其中某次過年特輯，鄭元暢兩位超級好友許瑋甯和楊謹華來了，而吳慷仁跟楊謹華原本就是交情深厚的好友，於是促成了這場聚會。有趣的是，吳慷仁第一次來節目，本來以為要來打麻將，沒想到是要做一桌年菜，直呼：「被騙了」。