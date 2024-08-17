炎亞綸遭黑幫要錢 揭10年前真相

炎亞綸出席三立戲劇「Q18量子預言」特映會。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星炎亞綸 在歷經桃色風波、演藝事業停擺一年多後，隨著新戲「Q18量子預言」將登場，他也陸續復工 ，日前該劇辦首映會，炎亞綸因赴日工作而缺席，沒想到電視台門口卻突然出現一輛黑色轎車，車門掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」，瞬間引發熱議，炎亞綸也現身相關報導的留言區留言：「此刻才真正理解被黑道威脅是什麼感覺」，表明對10年前拍的電影未上映，如今竟找上門「要錢」深感無奈。

被掛紅布條堵人「要錢」，炎亞綸當天透過經紀公司「晴空鳥」回應是九年多前拍片糾紛，當時的經紀公司安排他拍攝香港 電影「選擇遊戲」，但近10年遲遲未上映，今年3月陸續收到表明是「幫派人員」告知，聲稱要代替香港電影公司來索取賠償「整部電影的製作費用」，但炎亞綸只是主演之一，已圓滿履行演出合約義務，本就不應該負責電影上片與發行等相關事宜，「我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到10年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」

消息曝光後，炎亞綸也在相關報導留言區留言，無奈表示：「此刻才真正理解被黑道威脅是什麼感覺～回想當時說我利用黑道威脅別人，說話不用負責的年代，造謠不用本錢。」引來網友表示相信他，他則回：「不用『相信』，這種事就是當時簽約的經紀公司想置身事外造成的」、「看這世界能亂成什麼樣子吧～共業，不講話保持沉默變成好欺負的目標」。