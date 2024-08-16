與辰亦儒結婚4年曝喜訊 曾之喬：很感激能當爸媽

曾之喬(右)和辰亦儒升格當爸媽。(取材自臉書)

曾之喬與大八歲的辰亦儒戀情藏了十年，直到2020年正式公開，就宣布婚訊。他們的愛情低調細水長流，偶爾在社群放閃，近日曾之喬突然開心宣布懷孕好消息，「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽」。

曾之喬和辰亦儒結婚四年，她於社群放上一張夫妻合照，她拿著手機，螢幕顯示著寶寶超音波的照片，用文字寫下，「平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了，也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的」。最後她挑了一張可愛的超音波小腳照；而辰亦儒也在IG留言發聲：「我們很感動，謝謝大家的祝福，我們會很珍惜去體驗學習新的角色，期待家裡新的一員到來。」

其實，曾之喬自去年客串「地獄里長」之後，就沒有推出任何戲劇作品，僅偶爾出席活動在社群媒體 上和粉絲分享生活。直到近日曬出的比基尼照才洩露端倪，圖上的她上圍豐滿、小腹圓潤微凸，讓不少人猜測是否有喜，如今曝光好消息，眾人紛紛獻上祝福。

不過也有不少網友表示疑惑，曾之喬與老公辰亦儒結婚四年，但經常因工作而分隔兩地，之前更曾傳出他們感情轉淡之說，如今她宣布有孕，可證實二人感情沒有出現問題。