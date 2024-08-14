林俊逸與憂鬱共處27年 揭自己「沒那麼親切」

林逸欣(左)、林俊逸(右)主演音樂劇「腦內失控的iTunes」。（記者沈昱嘉／攝影）

林俊逸、林逸欣主演全民大劇團全新音樂劇「腦內失控的iTunes」，劇中分飾陷入創作瓶頸的過氣男歌手、失業慘到被雷擊中的倒霉女孩，2人不約而同找上同一位精神科醫師尋求協助，戲外，林俊逸坦言已與憂鬱症 共處27年，看身心科成了家常便飯，而音樂才女林逸欣以往海邊裸泳故事，她也承認是「編出來的」。

2 人過去曾是同一家唱片公司歌手，但當時並不熟，沒想到10年後在音樂劇首度合作，林俊逸笑林逸欣是「樂觀寶寶」，儘管過去曾因拍8點檔摔傷骨盆骨折開刀療傷2個月，她也認為當初只是意外，如今恢復健康就好，面對挫折永遠樂觀面對，這回角色命運坎坷還被雷打到，關於情緒、演技層面的表現，她就請教對手的合作演員，林俊逸幽默道：「我就去問一些有被雷打到的人。」

林俊逸與憂鬱症共處27年。（記者沈昱嘉／攝影）

在林逸欣眼中，舞台劇 經驗豐富的林俊逸「什麼都懂」，戲裡一場看身心科的橋段，他也能提出看診相關細節，林俊逸淡然道：「因為我去過啊」他提及18歲時就發現罹患憂鬱症，一度被醫生診斷是重度憂鬱，每個月會回診，每日早晚也會服藥治療，至今已27年，他說：「一開始就遇到不錯的醫師，他告訴我，不要想會好，應該要想如何和疾病共存。」

被視為劇團的開心果，人緣極佳，但林俊逸聞言即否認，「我沒有跟誰都好，我其實容易喜怒形於色，藏不住話，存在感又強，所以當碰到覺得不舒服的狀況，我怕情緒會波及其他人，乾脆就暫避，再不就盡可能讓大家開心。」他更舉例，曾被盜照片冒名開假帳號要求粉絲加好友，他為此提醒歌迷千萬別上當，「因為我沒有那麼親切！」