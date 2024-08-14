李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

李李仁和陶子在新加坡玩得很開心。（取材自Instagram）

陶子和李李仁日前飛新加坡 ，機場工作人員檢查護照時看到上面寫著「李李仁」3個字，突然意識到抬頭看一下他，整個驚訝到說不出話來，李李仁此時問了一句「你是台灣人嗎？」，還親切問候，讓人在異鄉工作的她當場眼眶泛淚，後來還激到動哭。

李李仁和陶晶瑩為了小孩就學赴新加坡，到達時，李李仁戴著帽子和口罩 ，工作人員一開始並未注意到他，只是遠遠看到他拿著咖啡 ，本想提醒他過安檢不能帶咖啡，結果李李仁自動自發先丟掉了。

拿到護照後，她看到李李仁的名字，才抬頭看著他的臉，「我整個驚訝到說不出話，他發現我認出他，就主動跟我說，你是台灣人嗎？我說對，此時已眼眶泛淚，我也不知道為什麼，可能因為上一部他演彪哥？他就問我在這邊工作嗎？好像見怪不怪，可能太多我這種粉絲了」。