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「星光」歌手周定緯迎37歲：別再為我打分數

記者林士傑╱綜合報導
周定緯舉辦音樂會跟粉絲相聚，同時慶祝37歲生日。(圖／耳朵先生提供)
周定緯舉辦音樂會跟粉絲相聚，同時慶祝37歲生日。(圖／耳朵先生提供)

選秀節目出身、被封為「星光四少」之一的台灣歌手周定緯，37歲生日前一天舉辦音樂會跟粉絲相聚慶祝，爸媽、姊姊、姑姑跟姑丈以及小侄子都在台下，周媽媽在點歌環節挑了「親密愛人」一曲，正是他原先準備要送粉絲們的驚喜，母子格外有默契，他搞笑說：「媽媽直接戳破驚喜。」最後唱到情深一度哽咽，氣氛動人。

前四年受疫情影響無法舉辦生日音樂會，周定緯這回選了許多從未公開演唱的歌曲以及新歌「海裡花茉莉」，搞笑自嘲是找麻煩，唱到自己的創作「乖壞怪」時小小唱跳一段，他直呼：「很怕大家說我偷懶不跳舞。」

正當他開心和粉絲分享自己的創作時，大家因為太入迷忘記回應，讓他瞬間綜藝魂上身，笑問粉絲們：「你們真的是來到我的生日音樂會嗎？」

接著進行到「超級星光大道」點歌環節，粉絲紛紛敲碗想要按燈評分，讓他哭笑不得表示：「都過了快20年了，不要再為我打分數了。」最後粉絲抽到「月亮惹的禍」、「痛徹心扉」等歌曲，他即興分飾兩角模仿張宇的唱腔，逗樂全場，不忘搞笑向張宇喊話：「張宇老師拜託不要殺了我！」

談及演藝生涯，周定緯感謝家人從一開始反對到現在全力支持，成為自己最堅強的後盾，因此每年的生日願望都會留給家人，「希望家人們能夠平平安安、健健康康，讓我的爸爸、媽媽能夠繼續看著我站在更多更棒更不同的舞台上唱歌或是表演，希望我能一直都是他們的驕傲」。

疫情 星光大道

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