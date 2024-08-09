羅時豐疑和侄子鬧翻 合作影片全下架

羅時豐和侄子疑似鬧翻。(不務正業娛樂有限公司提供)

羅時豐除了是金曲歌王，近年事業年輕化，開設YT頻道「羅時豐DL.不務正Ya」4年經營有成，收穫78.6萬訂閱數，他也有了新綽號「國民姑丈」，而這頻道和節目內容是他與姪子張敏慎一起策劃，今（9）日晚間卻爆出震撼彈，「不務正業有限公司」發出聲明表示將轉換管理團隊，然而聲明發出沒多久，張敏慎也在臉書 表示自己仍是頻道所有者。外界因而猜測羅時豐和侄子鬧翻，雙方對是否繼續經營YT頻道唱不同調。

「不務正業有限公司」先是發出聲明表示要轉換經營團隊，導致影片要在8月11日整理下架，讓網友和粉絲都相當震驚。張敏慎卻隨後表示：「不好意思 讓大家擔心了，我剛也是跟大家同時看到聲明」，更爆粗口開轟「羅時豐DL.不務正Ya」社群的聲明寫得很爛，說自己的國文造詣沒那麼差。

張敏慎重申，「羅時豐DL.不務正Ya」一直以來都是他親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚，拋家棄子到處拍攝，「利用自己的力量協助店家，傻傻相信善的循環，用命換來的珍貴影片。」

張敏慎更強調，頻道是屬於他的，「未來，我會繼續經營“不務正YA”頻道與製作，頻道是我的啦。」疑似與姑丈羅時豐拆夥，最後更感嘆，「心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」強調頻道若有後續的消息會再告知粉絲。