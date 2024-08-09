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昔日為賽德克鬧上法院 魏德聖向郭台強道歉

記者陳建嘉／綜合報導
導演魏德聖（右）控告中影董事長郭台強詐欺債權，雙方目前已經和解。(本報系資料照片)
導演魏德聖（右）控告中影董事長郭台強詐欺債權，雙方目前已經和解。(本報系資料照片)

台灣導演魏德聖2011年拍攝電影「賽德克．巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，但雙方卻衍生一筆4500萬台幣債權糾紛，郭台強持本票向法院聲請查封魏德聖的個人與公司財產，魏德聖認為自己遭設局欺騙，連賽德克巴萊的版權都不保，控告郭台強涉及詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪，兩人鬧上法庭已有一年多，在9日凌晨12點宣布和解，魏德聖發表道歉聲明，並向郭台強公開道歉。

魏德聖透過創辦的「果子電影 x 米倉影業」公司臉書官方粉絲專頁貼出道歉聲明，文中寫到關於果子電影有限公司與中影國際股份有限公司投資爭議事件，「歷經訴訟及強制執行程序後，雙方善意溝通，理解由於年代久遠，相關文件逸失，造成誤會，茲為過往訴訟紛擾，願向郭台強先生致上歉意。」考量到彼此將為台灣影視持續努力，為避免司法資源之耗費，同意達成和解，專注於影視創作，繼續奉獻心力，實現理想。」

有傳聞指出，先前已有身邊友人盼望兩邊能和解，魏德聖基於對方是大財團，再加上仍有新片要準備而決定和解，據悉原本預計登報道歉，改由官方粉絲頁道歉，粉絲頁也暫時關閉回應，目前魏德聖對此尚無回應。

投資 臉書 詐欺

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