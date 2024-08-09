觀影說劇／王傳一演偏鄉中醫 曾想模仿西醫老爸

王傳一主演「在光裏的人」，詮釋在偏鄉服務逾20年的中醫師。(圖／大愛電視提供)

王傳一主演大愛新劇「在光裏的人」，劇中扮演到偏鄉行醫的中醫師「葉明憲」，他坦言決定接演關鍵是因為醫師父親，令他有感觸，但爸爸是西醫，演中醫成為最大挑戰，他說：「這是一個我不熟悉的領域，曾想模仿本人或演出不一樣的風貌，我選擇後者，希望能把葉醫師持續20年上山行醫的精神演繹出來。」

「在光裏的人」中，王傳一三種語言流利切換，連太極拳都要練。(圖／大愛電視提供)

王傳一坦言當年出道當偶像，爸爸雖可惜兒子的高學歷(師大附中保送交大) ，卻也默默支持他的決定，「我在我爸眼中一直都是一個帥哥，他一定覺得自己兒子很棒，但他也會覺得為什麼我會讀書，不能好好發展自己的工作，而跑去當演藝人員，我跟他講我想試試看」出道沒幾年，王傳一獲金鐘獎後，爸爸感覺他在演藝圈不是「鬧著玩」，從此更支持兒子演藝路，他也感謝父親的認同，從不給負能量。

王傳一(右)的父親是前台北榮總皮膚科主任王文正，父子關係像朋友。(圖／摘自王傳一臉書)

王傳一念高中時母親早逝，醫師父看病忙碌，父子相處機會不多，但逢年過節或有事，一定會打電話關心，「雖感覺距離很遠，事實上心很近，我爸不是嚴父，他很慈祥，現在他退休 了，甚至比退休前更忙碌，忙著在台灣各地義診，我也鼓勵他好好去為人看病，因為這是他喜歡做的事情，也讓退休生活有目標」父子相處關係像朋友。

王傳一演出「在光裏的人」，揣摩真實人物個性，連魚尾紋也和本尊眼角笑紋很像。(圖／大愛電視提供)

拍「在光裏的人」時，王傳一因扮演醫師，爸爸也會關心，他因熟知父親職業，因而對角色葉明憲醫師的辛勞更能感同身受，為貼近角色，他讓葉明憲醫師看診、把脈，拜讀葉醫師的書籍、節目與講座，觀察對方個性與細微表情，直言自己性格大剌剌，不笑時有點撲克臉，但葉醫師戴著口罩 很愛笑，眼角笑紋深，正好和他的魚尾紋相似，覺得葉醫師是一個很溫暖的人。此外，戲裡除了講國語，他也為角色勤練台語及客語，因葉醫師是南華太極高手，王傳一連太極拳都要練，「休息時就動一動，練習葉醫師教的招式，讓自己習慣太極的韻律與柔軟感。」