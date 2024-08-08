觀影說劇╱當年曾經被說醜 寇世勳毫不在意

寇世勳(左)、寇家瑞父子同台。（圖／大愛電視提供）

台灣藝人寇世勳、崔佩儀出席大愛新戲「你好，我是誰2」上檔記者會，劇中寇世勳、寇家瑞演父子，適逢台灣的父親節，電視台安排兒子向老爸表白，但寇家瑞遲遲開不了口，最後只能以擁抱結束尷尬，該劇演員齊聚，暢聊拍攝狀況，導演馮凱國中時期就到片場幫忙，透露當時看到寇世勳，內心還想著：「男主角怎麼那麼醜。」

馮凱與大6歲寇世勳相識多年，受訪時，2人鬥嘴相當有趣，馮凱稱，國中時就到媽媽周遊製作電視劇「純純的愛」片場幫忙而認識，他虧寇世勳當年長得「醜」，寇世勳不在意，自曝當時因角色人設就是被火燒毀容的男主角，因此沒有演員要演，他才會雀屏中選，該戲也是他出道的第一部戲，還自嘲：「整部戲只有一集臉是完整的。」

該劇以「失智」議題為主軸，寇世勳坦言身邊要好的一名朋友自去年開始失智，家裡也出現變化，自認有責任將戲演得更好，透過拍戲，他還會根據背台詞速度，自我評估記憶力，兒子寇家瑞則稱:「爸爸背台詞都沒有掉詞，看他寶刀未老感到放 心。」

67歲陳慕義前陣子因主演的電影「老狐狸」未入圍 台北電影獎，不但事前砲轟賽制，頒獎典禮當晚也上台表達不滿，他演出「你好，我是誰2」特別以「老狐狸」片中戴帽造型亮相，自嘲演的是失智患者，結果他自己似乎也有些失憶，戲在今年年初殺青，至今很多他都忘了。