五月天搞笑組「靠五人」 相約鳥巢再合體

五月天允諾擔任告五人（中）的鳥巢演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

台灣天團五月天日前在大陸太原連辦四場「回到那一天」25周年巡演，由於吉他手石頭因傷告假，面臨五缺一的組合，緊急宣布每日一嘉賓救火計畫，最終場迎來告五人。五月天提到告五人出道時間雖短，但成績很出色，自告奮勇承諾等告五人登上鳥巢那天，換五月天當嘉賓。

告五人的雲安、哲謙在串場影片當中，跟五月天瑪莎組成樂團「靠五人」，犬青則化身為工作人員，日前「靠五人」在台上合體，讓犬青緊張問說「我怎麼辦」，瑪莎作勢要她去旁邊，開玩笑逗樂全場。五月天與告五人合唱「突然好想你」、「愛人錯過」兩首歌曲，提到前兩位嘉賓任賢齊露手臂、光良露腹肌，告五人打算露什麼？犬青回：「我們有練，但不多。」

五月天不久前八度空降鳥巢開唱，再次創下里程碑，阿信喊話：「等你們唱到鳥巢，三個一起露多一點。」看好告五人後續發展。而五月天打拚了四分之一世紀，這回四場吸引18萬人進場朝聖，阿信說：「五月天剛組成時，小小的男孩，我們從沒想過在25年的今天，能飛到這麼遙遠的城市，有滿滿的人陪我們唱，謝謝你們來到這裡。」

只是最終場突然下起暴雨 ，五月天在「瘋狂世界」一曲時，開著紅色敞篷車陪歌迷淋雨，撐傘的阿信自嘲說：「當初不是說找一台正常的車嗎，到底誰說要開敞篷車？」瑪莎笑回：「那時天氣很好，誰想到會變這樣。」