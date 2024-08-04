劉若英驚爆「最大謊言」 念親筆信淚崩
台灣女星劉若英身兼多職，忙完導演、演員工作之後回歸「飛行日」巡演，包含舞台設計、音樂到聲光特效加碼升級，祭出「四大全新亮點」，帶給觀眾耳目一新的視覺盛宴。
劉若英上周在大陸無錫開唱，換穿多套全新華服，提到自己的祖母是無錫人，「其實做四面台在我後面的靠山也是很重要，今天你們都願意做我的靠山對不對」，粉絲尖叫熱烈回應。當她唱起「點亮橘子樹」時，舞台正中間的反地心引力失根懸木和舞台四周亮起一顆顆小橘子燈，她幽默地說：「既然你們都喜歡這首歌我就唱，如果反應好的話，就可以變成固定歌單！」
此外，她不畏高坐上精心打造的翱翔雲海「音符紙飛機」，環繞整個舞台一圈演唱「飛行日」，並用溫暖歌聲唱出分手5部曲，面對愛情的勇敢和瀟灑，她覺得：「堅持著美好的事情、何其有幸，堅強是世上最大的謊言，其實哭出來也未必是件壞事。」
不同以往分享粉絲的留言，她這次寫了封信給自己，眼眶泛淚的說：「劉若英妳好嗎？妳現在應該站在無錫的舞台，我想告訴妳『我很好，只是好忙、好忙』，我坐回監視器前導了一部戲，也在10年後再做演員，當2024飛行日要重新開始時，我還問自己是否記得那些歌？但彩排開始後，腦海裡出現的是每個陪我歌唱的你們，我記得…我記得你們。其實我非常緊張，身邊的人都告訴我『今天就是來見老朋友』，謝謝你們來看我的演唱會。」
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