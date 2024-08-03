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翁倩玉首演美劇 自爆明年將回台開唱

記者陳建嘉／綜合報導
翁倩玉(右)、國村隼日前出席主演美劇「桑妮：AI管家」東京首映會。（圖／Apple TV+提供）
翁倩玉(右)、國村隼日前出席主演美劇「桑妮：AI管家」東京首映會。（圖／Apple TV+提供）

台灣旅日女星翁倩玉、日本男星國村隼演出黑色科幻喜劇「桑妮：AI管家」，兩人與女主角拉希達瓊斯（Rashida Jones）、一名叫做「桑妮」的AI機器人，意外展開一連串奇遇，74歲的翁倩玉在日本發展多年，這次首度參演美劇，笑說未來更希望能回台拍片，「家鄉總是讓我感到溫暖，我常常回台灣，每次都感到很舒服」，更自爆明年會回台開演唱會。

翁倩玉在「桑妮：AI管家」與西島秀俊飾演一對母子，在兒子意外失蹤之後，與好萊塢女星拉希達瓊斯飾演的媳婦「蘇西」從一開始的不合到逐漸了解彼此，「我的角色是傳統的京都女性，不太能接受美國媳婦，但是蘇西又是她唯一的親人」，不過翁倩玉在拍攝過程中，確實與拉希達培養出好情誼，「她的表演很自然、真誠，我們還曾一起去爬過富士山呢」。

影集探討AI機器人帶來的影響，翁倩玉則說自己一向很開放、創新，「我們要接受新科技，我年輕時打電話，還需要接線員，現在甚至用手表就可以打電話，時代的推進是無可避免的，我不會說不」。至於這次與機器人對戲，她則強調自己超喜歡，「如果我真的收到一台萬用的機器人，一定會很開心吧」。

國村隼曾在夯劇「AV帝王」、電影「黑雨」以及「極惡非道」等片都飾演黑幫老大，這次則轉型化身神祕的機器人科學家，連他自己都自嘲「終於不是演黑道、惡魔，而是一個單純的正常人」，並說作為科學家，性格要變得較為理性，「我的角色要用理科的角度去思考所有的事情，至於這個角色到底是怎樣的人，我不能暴雷，但隨著故事的進展，大家一定會覺得他愈來愈有趣」。「桑妮：AI管家」於Apple TV+獨家熱映中。

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