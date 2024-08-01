當年認愛王傑掀波 方文琳吐心聲：無怨無悔

方文琳自爆曾真心想當王傑女兒的後母。（本報資料照片）

台灣著名藝人方文琳近日在節目中談及曾與當年天王王傑的戀情，並承認當時對於這段感情有著真摯的心願，甚至表示願意退出演藝圈，當個負責的後母。方文琳坦言，當年因為這段感情，她的事業遭受到巨大打擊，工作機會也少了許多，最終她決定在幕後靜靜避開。

回顧這段戀情曝光後的種種流言蜚語，方文琳直言當時對恩師劉文正 感到非常抱歉，認為自己傷透了他的心。然而，她也提到當時公司並未禁止藝人談戀愛，裘海正與現任老公的戀情也同樣受到注目。

在接受Podcast訪談時，方文琳坦承當時是因有記者詢問，她選擇直率回答。然而，意外的是這個消息成為了風暴的開端，遭受到輿論壓力與負面報導。面對當時的處境，方文琳堅定地表示當時的心願就是成為一位合格的後母，甚至表示可以退出演藝圈，無怨無悔。

對於愛情，方文琳表現出了樸實而豪爽的態度，她表示不喜歡說謊，當被記者提問時，毫不保留地坦承。她同時提到，當她意識到這段感情造成的影響時，決定停下腳步，選擇遠離鎂光燈。