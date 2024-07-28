Energy攻小巨蛋 又唱又跳喚回青春

Energy相隔22年再合體，坤達、書偉、阿弟、牛奶、Toro（圖）舞台上傾盡全力勁歌熱舞，台上台下都感動。（記者沈昱嘉／攝影）

Energy 22年前出道僅1個月就號召6萬歌迷開唱，相隔多年後復出吸金力仍驚人，台北、高雄2場巨蛋完售，光是台北2場2萬人就有新台幣5300萬票房。

Energy演唱會首場日前在台北小巨蛋登場，40多歲的他們又唱又跳，彷彿是當年的那5個大男孩，中間歷經團員替換、人數變動，最終還是以最原始的5人攻蛋，Toro一句話說到粉絲心坎裡：「為了彌補你們青春的遺憾，今晚不管哪個時期的歌，都會是我們5個人唱給你們聽！」

Energy當年以街舞風格出道，歌聲、舞技、外型都在水準之上，但出道1年Toro就離團單飛。22年來團員各自在幕後、戲劇、綜藝發展，如今解決了內外部矛盾後復出開唱，歌迷不離不棄且黏著度超強，場內外人潮爆滿。

隨著燈光的變換，他們霸氣登場，「Come On」、「無懈可擊」、「Ra Men Song」等歌，一首首帶著歌迷走進血脈賁張的舞蹈回憶殺。他們興奮到數度跑下台和歌迷互動，險些淹沒在人群裡，牛奶還一度跑不見人影，團員連忙喊：「奶哥！要回來，他們（指歌迷）可以失控，但我們要冷靜！」牛奶直呼：「超級開心，在小巨蛋很像是回到自己主場！」

Energy的牛奶。（記者沈昱嘉／攝影） Energy的書偉。（記者沈昱嘉／攝影）

書偉興奮說：「20幾年沒有跟大家見面，我有個小小的願望可以幫我實現嗎？」他拿下耳機，問台下可不可以一起講「書偉我愛你」，大家照辦，他大喊爽。「我的第2個願望就是相隔20年，我終於也能跟大家說，我也愛你們」和他同為人夫的坤達提醒：「你老婆有來吧？這樣是OK的嗎？」書偉笑回老婆謝京穎就坐在台下：「我老婆放我假，今天我當大家的老公！」

唱到「我們」時，Toro再也忍不住淚水，當年這首歌問世時他不在團內，他帶著哭腔說本來不想唱：「練這首歌時，有人問我唱哪一段，我說我沒有唱。」表示很謝謝阿弟，阿弟回：「 『我們』這首歌的歌詞是我們自己寫的，但作詞人不是坤達、書偉、阿弟，是Energy。」 牛奶也說：「一定要有5個人才是完整的。」