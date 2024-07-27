大馬國際電影節暨金環獎頒獎 吳慷仁奪最佳男主角

吳慷仁(右)、陳澤耀在「富都青年」飾演兄弟檔，戲外也成為好友。（記者李政龍／攝影）

第7屆馬來西亞國際電影節暨金環獎今晚頒獎，電影「富都青年」演員吳慷仁奪最佳男主角，陳澤耀拿下最佳男配角獎項。

儘管吳慷仁未能親自出席，馬來西亞導演王禮霖代為領獎並代宣讀獲獎感言時說，這部電影是一份美好的禮物，很高興「富都青年」獲得自己國家的支持，盼未來可以參演更多大馬電影。陳澤耀也對獲獎表達最誠摰的感謝。

第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）21日到28日在大馬登場，今年電影節的主題是Uncaged，盼呼應打破界限並突出獨特故事的奉獻精神。

今晚進行金環獎頒獎，電影「富都青年」演員吳慷仁奪最佳男主角、陳澤耀拿下最佳男配角獎項。「富都青年」訴說無身分與無國籍兄弟混雜在移工充斥的半山芭巴剎社會底層故事，台灣搶先全球在去年12月1日上映，香港 12月7日上映，馬來西亞於12月14日上映，這部電影在大馬上映前已掀熱潮。

馬來西亞國際電影節暨金環獎主席吳佩玲（Joanne Goh）告訴中央社，今年有來自30個國家、共35種語言的50部電影在電影節放映，今年也有台灣的電影「莎莉」來到馬來西亞放映。

他指出，馬來西亞和台灣的電影合作關係非常良好，每年都有很多台灣電影到馬來西亞參賽或播映，馬來西亞的觀眾非常喜愛台灣的電影。

另外，台灣電影「莎莉」是今年馬來西亞國際電影節受邀上映的觀摩片。導演練建宏表示，台灣電影近年來不斷在星馬地區受到關注，「莎莉」則首度在馬來西亞國際電影節放映，有助台灣電影深耕亞洲或東南亞 國家市場。

「莎莉」描述渴望愛情的純樸農婦透過交友軟體化名「莎莉」，與法國男子談情說愛，不僅被弟弟不看好，全村的人也都認為她被騙了，但莎莉仍決定義無反顧飛到巴黎，展開屬於自己的追愛之旅。

大馬媒體報導，馬來西亞國家電影發展局（FINAS）執行長阿茲米爾（Azmir Saifuddin Mutalib）除稱許馬來西亞國際電影節，也認為這個電影節是大馬電影界的里程碑。

阿茲米爾並以「富都青年」（Abang Adik）、「虎紋少女」（Tiger Stripes）、「警長：正義的化身」（Sheriff：Narko Integriti）等電影為例，說明這些電影不僅開出紅盤，也在國際間迭獲好評，將馬來西亞電影帶到全世界。

大馬盼透過電影節推動創新敘事精神，探索電影藝術領域，致力放映具有創造與自由精神的作品。