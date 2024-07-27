我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛服裝店遭搶劫 警方追緝亞裔男

巴奧獎牌榜／澳洲3金暫列榜首 中國第2 美國第3

大馬國際電影節暨金環獎頒獎 吳慷仁奪最佳男主角

中央社／吉隆坡27日專電
吳慷仁(右)、陳澤耀在「富都青年」飾演兄弟檔，戲外也成為好友。（記者李政龍／攝影）
吳慷仁(右)、陳澤耀在「富都青年」飾演兄弟檔，戲外也成為好友。（記者李政龍／攝影）

第7屆馬來西亞國際電影節暨金環獎今晚頒獎，電影「富都青年」演員吳慷仁奪最佳男主角，陳澤耀拿下最佳男配角獎項。

儘管吳慷仁未能親自出席，馬來西亞導演王禮霖代為領獎並代宣讀獲獎感言時說，這部電影是一份美好的禮物，很高興「富都青年」獲得自己國家的支持，盼未來可以參演更多大馬電影。陳澤耀也對獲獎表達最誠摰的感謝。

第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）21日到28日在大馬登場，今年電影節的主題是Uncaged，盼呼應打破界限並突出獨特故事的奉獻精神。

今晚進行金環獎頒獎，電影「富都青年」演員吳慷仁奪最佳男主角、陳澤耀拿下最佳男配角獎項。「富都青年」訴說無身分與無國籍兄弟混雜在移工充斥的半山芭巴剎社會底層故事，台灣搶先全球在去年12月1日上映，香港12月7日上映，馬來西亞於12月14日上映，這部電影在大馬上映前已掀熱潮。

馬來西亞國際電影節暨金環獎主席吳佩玲（Joanne Goh）告訴中央社，今年有來自30個國家、共35種語言的50部電影在電影節放映，今年也有台灣的電影「莎莉」來到馬來西亞放映。

他指出，馬來西亞和台灣的電影合作關係非常良好，每年都有很多台灣電影到馬來西亞參賽或播映，馬來西亞的觀眾非常喜愛台灣的電影。

另外，台灣電影「莎莉」是今年馬來西亞國際電影節受邀上映的觀摩片。導演練建宏表示，台灣電影近年來不斷在星馬地區受到關注，「莎莉」則首度在馬來西亞國際電影節放映，有助台灣電影深耕亞洲或東南亞國家市場。

「莎莉」描述渴望愛情的純樸農婦透過交友軟體化名「莎莉」，與法國男子談情說愛，不僅被弟弟不看好，全村的人也都認為她被騙了，但莎莉仍決定義無反顧飛到巴黎，展開屬於自己的追愛之旅。

大馬媒體報導，馬來西亞國家電影發展局（FINAS）執行長阿茲米爾（Azmir Saifuddin Mutalib）除稱許馬來西亞國際電影節，也認為這個電影節是大馬電影界的里程碑。

阿茲米爾並以「富都青年」（Abang Adik）、「虎紋少女」（Tiger Stripes）、「警長：正義的化身」（Sheriff：Narko Integriti）等電影為例，說明這些電影不僅開出紅盤，也在國際間迭獲好評，將馬來西亞電影帶到全世界。

大馬盼透過電影節推動創新敘事精神，探索電影藝術領域，致力放映具有創造與自由精神的作品。

東南亞 香港

上一則

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

延伸閱讀

吳慷仁演情欲戲 酒保經驗當靈感

吳慷仁演情欲戲 酒保經驗當靈感
澄清2傳聞 吳慷仁挺女友「脫衣試鏡」

澄清2傳聞 吳慷仁挺女友「脫衣試鏡」
不滿背黑鍋、女友被要求脫衣試鏡？吳慷仁開罵柴智屏

不滿背黑鍋、女友被要求脫衣試鏡？吳慷仁開罵柴智屏
遭爆要求脫衣試鏡？吳慷仁積怨柴智屏 邵雨薇曝實情

遭爆要求脫衣試鏡？吳慷仁積怨柴智屏 邵雨薇曝實情

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」