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強颱來襲… 舒淇躲在家饞外賣 隋棠家天窗爆裂

記者陳慧貞、梅衍儂／綜合報導
舒淇颱風天發文。(取材自Instagram)
舒淇颱風天發文。(取材自Instagram)

台灣女星隋棠近日剛自日本北海道度假返台，沒想到就遇上凱米強颱肆虐，家中天窗遭社區外牆磁磚掉落擊中應聲爆裂，慘況曝光吸引超過4萬名網友關切。舒淇日前也公開自己的颱風日常照，只見她坐在書桌前辦公，哀嘆：「平時都沒有這麼想吃外賣。」陳芳語則因家中淹水忙著掃水，沒注意到電話響，一度讓友人擔心不已。

隋棠透露，全家才剛從北海道回來就碰上強颱。她和多數民眾一樣躲在家中避風雨，突然傳來好大一聲「碰」，受到驚嚇的孩子們慌張地邊跑邊喊媽媽。隋棠也緊張地立即檢查屋內屋外異樣，才發現原來是自家社區已有點年紀，外牆磁磚被風勢吹得在空中亂飛。她說：「其中兩片掉落砸上家中天窗，整片200x100大玻璃就應聲爆裂。」除了祈禱不要整片天窗掉落，只能無奈說，「好像得等颱風過去才能修了」，盼「颱風天，祝福大家都安好」。

凱米強颱肆虐，隋棠家中天窗遭社區外牆磁磚掉落擊中應聲爆裂。（本報資料照片）
凱米強颱肆虐，隋棠家中天窗遭社區外牆磁磚掉落擊中應聲爆裂。（本報資料照片）

強颱肆虐，舒淇在社群放上居家照片，可見她未施脂粉，戴著黑框眼鏡忙碌，文字寫著，「外面風大雨大，人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全，大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑。」吃不到外送的她，只好坐在書桌前，「開著電腦，望著窗外風雨飄搖，花（發）呆」。

她可愛的颱風天心聲貼文，3小時就吸引3.2萬狂讚。也有不少人開始討論她的辦公私領域，桌上擺設都成為焦點，紛紛留言，「削鉛筆機太可愛了」、「很生活化的把代言置入了」。

另外，陳芳語家中也淹水，聲稱：「地下室有積水，拖地整理一下就好了。」溫馨提醒颱風天別出門，也呼籲不得不外出的朋友注意安全，希望流浪貓狗都能有遮風避雨的棲身處。

陳芳語。(圖／華風數位提供)
陳芳語。(圖／華風數位提供)

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