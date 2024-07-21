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林柏宏片中劈腿 慘遭網友痛罵渣男

記者陳建嘉／綜合報導
大飛(左起)、大元、項婕如、林柏宏宣傳新片「愛的噩夢」暢談近日拍攝趣事。(記者吳致碩／攝影)
大飛(左起)、大元、項婕如、林柏宏宣傳新片「愛的噩夢」暢談近日拍攝趣事。(記者吳致碩／攝影)

林柏宏、項婕如近期努力造勢愛情新片「愛的噩夢」，日前現身街頭發傳單催票，發送愛的符咒，林柏宏在片中飾演對感情不專的劈腿男，讓不少觀眾直呼「真的是渣男」，希望他改過向善，他也承認確實有粉絲不喜歡，「他們不希望我當渣男，但那就只是角色啦」。

林柏宏透露電影上映後，自己收到不少批評的私訊，「可能大家太投入電影才會這麼生氣，但其實很多人都很理智，只是將自己的心聲說出來」，至於未來是否會嘗試類似的角色，林柏宏則笑答：「不會不拍啦。」

主角群重現電影裡的「發傳單」橋段，大元也分享心情體驗，她笑說其實自己有時候走在路上，有人發傳單自己並不會拿，但今天自己發傳單，很多人很開心要拿，讓她感動的直說：「以後我也要做有人情味的人，盡量收傳單」。

林柏宏也開心表示，原以為現場不會有很多人，結果來了很多粉絲，傳單很快就發完了，但一旁的大飛則苦笑說「但是我發得很久」。

項婕如則回憶當初是在東區與林柏宏一起拍發傳單的戲，雖然表演不困難，但因為導演對光線非常要求，所以他們還是拍了一段時間才完成，「我們是發禁丟菸蒂的傳單，結果真的有路人過來詢問，要我們制止旁邊正在抽菸的人，可能我們的表演很傳神吧」。

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