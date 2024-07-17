蕭淑慎老公爆性侵 氣炸飆罵

蕭淑慎(左)與老公梁軒安結婚多年。（圖／摘自臉書）

台灣知名藝人蕭淑慎的老公梁軒安6月被一名曾姓女子控訴「騙財騙色」，男方隨後發出律師聲明否認指控，蕭淑慎也力挺老公，不過現在又有一名女歌手Rina出面指控，梁軒安多次對她性侵，Rina經紀人表示，將到北檢向梁軒安提告，且手上還握有證據。

綜合媒體報導，Rina指控梁軒安與她簽約時，曾發下狂語會捧紅她，得知她離婚後經濟狀況不好，就表示要聘她當秘書，月薪是6萬5000元，去年8月初梁軒安帶她參加一場電影首映會，之後又去飯店續攤，最後聲稱要上樓到房間討論工作事宜，當時不疑有他，就跟著梁軒安到房間，竟慘遭對方性侵。

事後梁軒安還威脅若要解約，就要賠百萬元，讓她不敢提告，沒想到之後又被對方性侵2次，對此，梁軒安已否認女方的指控。

蕭淑慎2017年與小15歲尪梁軒安結婚，儘管一開始外界並不看好這對姐弟戀，但兩人依然攜手走了7年，也常上節目分享夫妻相處之道，不過近期梁軒安卻遭女歌手Rina指控性侵，他除了回應絕無此事外，也已將證據交由律師處理，並透露太太蕭淑慎對此事相當生氣，他稱太座火大的原因是：「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸。」