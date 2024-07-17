我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

蕭淑慎老公爆性侵 氣炸飆罵

娛樂新聞組／綜合報導
蕭淑慎(左)與老公梁軒安結婚多年。（圖／摘自臉書）
蕭淑慎(左)與老公梁軒安結婚多年。（圖／摘自臉書）

台灣知名藝人蕭淑慎的老公梁軒安6月被一名曾姓女子控訴「騙財騙色」，男方隨後發出律師聲明否認指控，蕭淑慎也力挺老公，不過現在又有一名女歌手Rina出面指控，梁軒安多次對她性侵，Rina經紀人表示，將到北檢向梁軒安提告，且手上還握有證據。

綜合媒體報導，Rina指控梁軒安與她簽約時，曾發下狂語會捧紅她，得知她離婚後經濟狀況不好，就表示要聘她當秘書，月薪是6萬5000元，去年8月初梁軒安帶她參加一場電影首映會，之後又去飯店續攤，最後聲稱要上樓到房間討論工作事宜，當時不疑有他，就跟著梁軒安到房間，竟慘遭對方性侵。

事後梁軒安還威脅若要解約，就要賠百萬元，讓她不敢提告，沒想到之後又被對方性侵2次，對此，梁軒安已否認女方的指控。

蕭淑慎2017年與小15歲尪梁軒安結婚，儘管一開始外界並不看好這對姐弟戀，但兩人依然攜手走了7年，也常上節目分享夫妻相處之道，不過近期梁軒安卻遭女歌手Rina指控性侵，他除了回應絕無此事外，也已將證據交由律師處理，並透露太太蕭淑慎對此事相當生氣，他稱太座火大的原因是：「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸。」

蕭淑慎自1998年出道以來，以直率敢言的豪放作風遊走影視界，參與演出的電影有「天馬茶房」、「一一」、「沙河悲歌」等近十部，並以「純屬意外」一片獲得第37屆金馬獎最佳女配角提名；2005年第40屆電視金鐘獎她以電視劇「孤戀花」入圍最佳女主角，以一襲開岔到肚臍的露乳性感裝扮亮相暴紅。

蕭淑慎當年以一襲開岔到肚臍的露乳性感裝扮亮相暴紅。（本報資料照片）
蕭淑慎當年以一襲開岔到肚臍的露乳性感裝扮亮相暴紅。（本報資料照片）

上一則

徐乃麟不忍了 詐財官司不起訴 按鈴提告反擊

下一則

免費看溫布頓 孫儷全家當行走廣告

延伸閱讀

遭女歌手指控性侵 蕭淑慎老公梁軒安發聲了

遭女歌手指控性侵 蕭淑慎老公梁軒安發聲了
諾獎得主孟洛 遭女兒爆默許繼父性侵

諾獎得主孟洛 遭女兒爆默許繼父性侵
日本知名經紀人爆性侵 意外扯到小栗旬

日本知名經紀人爆性侵 意外扯到小栗旬
佛州高檔房產3兄弟 被控性侵多女 家族社交圈設陷長達20年

佛州高檔房產3兄弟 被控性侵多女 家族社交圈設陷長達20年

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」