梁靜茹北京開唱 親口認「曾大哭想逃走」

梁靜茹跟四面台歌迷的互動相較以往更為自然、調皮。(超級圓頂提供)

梁靜茹 上周末重返北京開唱，「慢冷」一曲感動全場，然而悲痛記憶似乎重現心頭，她難掩激動地說：「唱這些心痛的歌，我喜歡讓自己沉醉在這個夜裡，那種跟故事很接近的感受⋯淚水需要在夜裡獨自把它唱出來，這些歌本來只是歌，唱著唱著就唱成我的生命，希望每一次、每一句也都能夠陪伴你們的生活。」台下粉絲突然大喊「不准哭」，把大家都逗笑了。

她連辦2場「2024當我們談論愛情」進化版演唱會，不僅換了2套新造型，聲光、歌藝也升級，跟四面台歌迷的互動更自然、調皮，更加碼帶動歌迷玩「溫柔版波浪舞」。她先用夯劇「玫瑰的故事」台詞「北京到底有誰在啊」，挑動歌迷的心，更透露歌迷必須搶先一步喚她，才能讓她聽到，所以「梁靜茹」的呼喊聲整晚此起彼落，格外有趣。

這20多年來，她的歌唱生涯滿滿回憶，媽媽低調藏身台下支持，她坦白當自己走上追逐夢想之路，仍會自我懷疑「我真的還要繼續往前衝嗎？還是我要停下來往回走」，她說：「選擇唱歌這條路，是因為我的父母、家庭很熱愛唱歌，所以多次遇到挫折、孤獨感，離鄉背井的時候，我都會覺得那是我要面對的磨練。」