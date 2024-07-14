許光漢見習好友婚禮 認了想談戀愛

許光漢近期在全亞洲到處飛，已經很久沒在自己床上睡覺。(記者沈昱嘉／攝影)

許光漢 日前難得回台參加韓系品牌活動，現場約有300名粉絲到場，他提到雖然忙碌，但仍抽空參加「落日飛車」團員國國的婚禮，還特地飛到泰國 蘇美島。而見習婚禮後是否也想談戀愛，單身的他直言當然想，「工作與戀愛都要兼顧，這樣人生才會比較充實、圓滿，不過態度還是隨緣」。

許光漢在演藝圈擁有好人緣，最近演出落日飛車、HYUKOH合作最新MV「Antenna」，另一主角還是王菲的女兒竇靖童，他直誇竇靖童人很NICE，下戲後還會一起去喝一杯。他與風靡全亞洲的新男神「善宰」邊佑錫也是好友，兩人還是同年同月同日生，邊佑錫到台灣開見面會時，許光漢還有送花致意。

因為人氣太旺，許光漢透露近日陸續在日本、南韓 以及大陸到處跑，已經好幾個月沒有躺在自家的床上，更幽默表示，「回到家反而有一種我是誰、我在哪的感覺，感覺很不熟悉」，而他先前演出韓劇「無路可走：輪盤賭」，合作南韓影帝趙震雄、劉宰明以及金武烈，他說在南韓拍戲時相當愉快，完全不會水土不服，「但是吃太多澱粉，感覺有變重，幸好我都有努力健身」，也提到有次拍打戲，當時天氣非常寒冷，體感溫度甚至只有負21度，「那晚在湖邊拍打戲，本來熱身都做好了，結果等待下一個鏡頭的時間，身體又冷了」，但仍感謝劇組有一直讓在場所有人保暖，沒讓任何一人感到身體不適。