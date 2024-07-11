60歲葉歡期待老來伴 常吼導航「給我閉嘴」

葉歡渴望愛情。（記者梅衍儂／攝影）

60歲葉歡曾是紅極一時的玉女 歌手，近年跨界戲劇也有不錯曾經，集滿金馬、金曲、金鐘三金入圍 成就，至今仍單身的她，日前出席「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」記者會，聽到好友王海玲藉民歌巡演收穫愛情的故事，忍不住露出羨慕眼神，是否還渴望愛情？她反問：「怎麼會不渴望呢，我也希望老來伴啊。」

這場民歌演唱會由王瑞瑜領軍王海玲、凃佩岑、曾淑勤、殷正洋、羅吉鎮與李明德等一眾實力民歌手，將於10月5日在台中中興大學惠蓀堂舉辦「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」，眾人台上合唱「外婆的澎湖灣」寶刀未老；王海玲透露跟老公是在民歌來美國巡演時相識，讓葉歡好羨慕，旁人爆料她是路癡，若要徵對象「方向感一定要很好」。

葉歡也自嘲平常開車時最常和導航吵架，甚至還會對導航大罵「給我閉嘴」，常常都在「逛高速公路」，時常常看錯出口，工作也因此常遲到。當日開車到記者會現場前，凃佩岑特地貼心告訴她開車路線以及停車場方向，這才讓葉歡順利現身。