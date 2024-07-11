我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

60歲葉歡期待老來伴 常吼導航「給我閉嘴」

記者梅衍儂／綜合報導
葉歡渴望愛情。（記者梅衍儂／攝影）
葉歡渴望愛情。（記者梅衍儂／攝影）

60歲葉歡曾是紅極一時的玉女歌手，近年跨界戲劇也有不錯曾經，集滿金馬、金曲、金鐘三金入圍成就，至今仍單身的她，日前出席「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」記者會，聽到好友王海玲藉民歌巡演收穫愛情的故事，忍不住露出羨慕眼神，是否還渴望愛情？她反問：「怎麼會不渴望呢，我也希望老來伴啊。」

這場民歌演唱會由王瑞瑜領軍王海玲、凃佩岑、曾淑勤、殷正洋、羅吉鎮與李明德等一眾實力民歌手，將於10月5日在台中中興大學惠蓀堂舉辦「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」，眾人台上合唱「外婆的澎湖灣」寶刀未老；王海玲透露跟老公是在民歌來美國巡演時相識，讓葉歡好羨慕，旁人爆料她是路癡，若要徵對象「方向感一定要很好」。

葉歡也自嘲平常開車時最常和導航吵架，甚至還會對導航大罵「給我閉嘴」，常常都在「逛高速公路」，時常常看錯出口，工作也因此常遲到。當日開車到記者會現場前，凃佩岑特地貼心告訴她開車路線以及停車場方向，這才讓葉歡順利現身。

渴愛的葉歡，想要找到人生中「愛的導航」，她大方開出未來的擇偶條件，第一希望對方是基督徒，再來是要身體健康，最重要是「方向感要好」、「不討人厭」、「順眼」，她說道，自從母親過世後，連報平安的對象也沒了，笑說已經到這個年齡了，機會雖然不多，對愛情仍然期待，笑說「敢娶我的人膽子一定要很大吧」。

王海玲在美國巡演時和老公相識。記者梅衍儂／攝影
王海玲在美國巡演時和老公相識。記者梅衍儂／攝影

玉女 入圍

上一則

想陪歐陽妮妮久一點 張書豪斷18年菸癮

下一則

澄清2傳聞 吳慷仁挺女友「脫衣試鏡」

延伸閱讀

法拉盛圖書館 舉辦鄉情原創音樂會

法拉盛圖書館 舉辦鄉情原創音樂會
南加中國國樂團今辦「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」

南加中國國樂團今辦「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」
55歲「玉女教主」再戰民歌高峰會 當阿嬤美成這樣

55歲「玉女教主」再戰民歌高峰會 當阿嬤美成這樣
知音合唱團 6/1舉辦中國民歌合唱藝術作品薈萃

知音合唱團 6/1舉辦中國民歌合唱藝術作品薈萃

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利