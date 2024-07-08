「老狐狸」導演領獎沒謝演員 陳慕義再轟

「老狐狸」獲得5獎成大贏家，陳慕義上台致詞。（圖／台北電影獎提供）

電影「老狐狸」在台北電影獎獲得「最佳劇情片」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳攝影」及「最佳造型設計」5獎，成為大贏家，不過陳慕義上台時則不滿轟「滿奇怪的，除了演員沒有得半個獎，其他全部都得了。」隔天他又再發文質疑導演蕭雅全領獎時，沒有對全劇演員表示什麼。

陳慕義在臉書 發文，又再次提到他沒能入圍 男主角獎項的事情，「我在老狐狸的演出因戲份不足未獲台北電影節提名最佳男主角，我這個自詡台獨的浪漫工作者，不平的控述這是政治考量 」當時導演蕭雅全就表示，看了評審的名單後不同意這件事跟政治有關，這樣很不尊重電影節。

日前在頒獎典禮上，「老狐狸」獲得5個獎項，陳慕義更是寫道「這部劇情片囊括了各項大獎，演員卻沒一個得獎」，入圍最佳男主角白潤音、最佳女配角劉亦兒都未能得獎，導演蕭雅全3次上台領獎，「抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時也『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的」。不過其實導演蕭雅全在領「最佳劇情長片」獎時，致詞感謝中就有說一句「這個獎是所有參與電影的工作人員跟演員共享的」。