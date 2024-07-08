告五人高雄唱完就暴雨 李翊君自認是雨神

告五人一唱完，現場立刻下起滂沱大雨。（圖／寬寬整合行銷提供）

2024「高雄啤酒音樂節」嗨唱3天落幕，告五人選曲「你所到之處就下雨」，結束演出後突然狂風暴雨 ，嘉賓之一李翊君也自認是雨神，雖然演出一度受大雷雨影響喊卡，但觀眾熱情不減，總計暫停約1.5小時，確認完設施運作正常後才繼續演出。

告五人近來忙巡演，主唱雲安說一旦唱到「你所到之處就下雨」就會飄雨，心裡其實有點害怕，下次盡量會選在室內場地演唱。他們為此在後台掛辣椒祈求天晴，但沒發揮功效，鼓手謙哥說：「想說高雄不會下雨，沒想到真的下雨了，我們也很意外。」

李翊君自爆是雨神。（記者林士傑／攝影）

另外，雲安表示上次在高雄巨蛋演出感受很棒，希望能把「宇宙超有趣」巡演帶到高雄，「在高雄放煙火，跟大家在戶外體育場一起嗨」，儼然瞄準高雄世運主場館，令人期待。他們當晚也跟Jessica（潔西卡）合作「Set Me Free」、「好不容易」2首歌曲，告五人彩排後驚豔說：「潔西卡的發音非常標準，這首歌詞滿難的，非常敬佩。」

李翊君則和男團「U:NUS」合作演唱「諾言」，大讚U:NUS唱跳能力一流，身旁小鮮肉圍繞要跟老公檢場報備嗎？她反問：「需要嗎？他應該不知道我來幹嘛。」並直言「他是很好的室友」，眾人驚呼一聲，她連忙解釋：「每個人的家庭一分子都是室友。」