曹佑寧苦練擊劍9個月 「刺心切骨」女導獲大獎

曹佑寧在「刺心切骨」中飾演擊劍選手。（豆瓣電影）

台灣、新加坡 、波蘭合製的華語電影「刺心切骨」（Pierce）由新加坡新銳女導劉慧伶（Nelicia Low）執導，電影日前於捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival）舉行世界首映，映後獲得觀眾起立鼓掌3分鐘，在國際影評及現場評分皆收獲高度肯定。歲後舉辦的頒獎典禮，更宣布由首次執導的導演劉慧伶奪下「最佳導演獎」。

導演領獎時感動地說：「光是入選已是一種榮幸，我沒有想過能夠得獎，更別說是最佳導演獎。」 她表示這個獎項不僅肯定了她自己還有團隊的努力，也讓她能跟在觀眾席的家人一起分享這個時刻。導演劉慧伶從2015年就開始發展「刺心切骨」的劇本，結合自己與自閉症哥哥的成長經歷，以及曾作為新加坡擊劍選手來台的背景，對她而言是一部意義重大的創作。為了嚴謹呈現擊劍決鬥場面，飾演擊劍選手的曹佑寧和劉修甫更集訓9個月，只為忠實還原比賽時的激烈競爭氛圍。

於影展受訪時導演表示：「作為一名創作者，在台灣創作故事不會受到侷限，這讓我能夠更加自由地創作故事。」另外也讚賞台灣影視產業對於不同類型的電影具有很高的接受度，也能夠找到許多能兼顧藝術及市場考量的合作夥伴。

「刺心切骨」找來曹佑寧和劉修甫飾演擊劍選手兄弟檔、丁寧出演母親一角。故事設定於台灣，以擊劍選手兄弟檔之間陰暗且錯綜的情感做主軸，劇情圍繞人性黑暗、心理操弄以及家庭之間的矛盾，是本次捷克卡羅維瓦利國際影展舞競賽唯一的華語入選片。