秦楊號召盛竹如 拍反詐片助老人

秦楊(右)邀盛竹如一起拍攝打詐影片。(記者王聰賢／攝影)

54歲台灣本土劇男星秦楊（本名莊政博），2002年憑著台劇 「台灣霹靂火」中飾演「劉文聰」一角紅遍大街小巷，尤其台詞「一枝番仔火」深植人心。之前秦楊曾提及自己身體出狀況，不但頸椎長骨刺，肺部也出現4顆結節，聽聞汪建民罹患肺腺癌4期，他驚呼：「怎麼這麼快！」

有感於日前爆出「獨居老人 遭詐騙3000萬(台幣)房產」新聞，加上這些年來詐騙猖獗，秦楊與企業家友人決定拍攝打詐公益短片，號召盛竹如、王滿嬌、那維勳、馬國畢、刑靜媛、維尼媽等人一起演出，提醒老人家莫上當。

秦楊曾在社群發文稱頸椎出問題，甚至痛到雙手痠麻，讓他一度「懷疑人生」，事隔數月，提起身體狀況，他透露頸椎有骨刺問題，靠中藥稍緩解，如今最在意的是肺部毛病，他4年前查出肺部有0.2公分結節，後來長到0.5，這幾年持續追蹤卻又跑出3顆，坦言醫生說若長到0.8公分就是肺腺癌初期。

他感慨「我已經戒菸21年了，現在就怕繼續長」，表示目前等短片殺青，接著辦一場大型首映會，月底到醫院做檢查，笑說：「我還要構思第二部短片，一定要趕快好起來。」

秦楊曾說過，自己不喜歡輸的感覺，所以一定會戰勝病痛，也說希望跟他有一樣病症的人，可以和他一起「加油 、奮起、戰勝」。

此外，好久不見的主播盛竹如聊到被詐騙經驗，有次去餐廳走到一半遭人攔下，對方自稱是警察，說抓到他剛剛過馬路連闖兩個紅燈，要罰8000元，「我當下就知是詐騙，還問能不能打折，他竟說『好，打八折』，我就假裝要拿錢趕快回去跟警衛說，叫他們去逮住他」。