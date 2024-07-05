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張榕容、王淨扮鬼 破皮瘀青滿身傷

記者黃保慧／綜合報導
張榕容出席「鬼才之道」記者會。（記者王聰賢／攝影）
張榕容出席「鬼才之道」記者會。（記者王聰賢／攝影）

陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦日前與導演徐漢強一同出席電影「鬼才之道」首映記者會。時隔兩年，主演同台還原角色造型，其中王淨、姚以緹光是畫鬼妝就花了3小時，由於張榕容的扮相是妝哭花的零亂模樣，她幽默用手亂抹口紅笑說：「我1秒就完妝。」

張榕容在片中有不少不符合人體工學的動作，不只要下腰翻白眼，還要飛簷走壁、滑壘，她分享在上戲前有練跑酷、前滾後滾，但正式拍攝仍難免受傷，一場要不斷滑壘的戲，即便現場有鋪地毯，還是讓她的腿破皮一大片，至今還有傷疤；另一場戲為了完成理想的下腰動作，幾度失去平衡，讓她的頭直接撞上攝影機的軌道。

導演徐漢強透露整部片雖然很歡樂，但也很痛苦，期間先是遇上王淨確診，第二天自己也中招，隨之而來因應疫情的拍攝法規調整，也讓劇組得滾動式調整工作狀況，讓原本就很複雜的拍攝難上加難。

讓大家都很有感的是，王淨全身淋滿血漿，和陳柏霖、張榕容、百白、瘦瘦在低溫的山區淋雨奔跑，憶起這場戲，王淨直說：「那天超冷，我有先包一層保鮮膜在身體上保溫，而且那場戲分了兩天拍攝，非常煎熬。」王淨在片中還有被車子拖行的畫面，被問到是否有因此受傷？王淨都是事後才發現自己的身上多了許多瘀青。

此外，陳柏霖在片中模仿九零年代的偶像又唱又跳，甚至還出了一首主題曲，他笑稱自己恥力全開：「第一次看的時候真的快崩潰，想說以後怎麼見人。」但隨即自爆該歌曲已上架KTV，完全可以點的到，也讓陳柏霖當場被拱可以接尾牙表演。

陳柏霖出席「鬼才之道」記者會。（記者王聰賢／攝影）
陳柏霖出席「鬼才之道」記者會。（記者王聰賢／攝影）
王淨出席「鬼才之道」記者會。（記者王聰賢／攝影）
王淨出席「鬼才之道」記者會。（記者王聰賢／攝影）

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