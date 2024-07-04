又唱又跳行程滿檔累到翻 曾沛慈自勉要珍惜

曾沛慈最近行程滿檔。（圖／華研國際提供）

曾沛慈近來行程滿檔，從年初至今已演出超過10場校園演唱會，還解鎖在大巨蛋又唱又跳的經驗，並擔任2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會壓軸，參與的戲劇「都市懼集」也將於12日播出，她坦言會有感到疲憊的時候，但更多的是感到珍惜。

曾沛慈很久沒有這麼密集的跟大家見面，因此很珍惜每次機會：「這個忙碌其實讓我更開心地往前進。」今年已唱了超過10場校園演唱會的她堪稱校園人氣王，學生們的熱情往往非常直接，讓她有時候會有在辦個人演唱會的感覺，曾沛慈笑說：「他們給你的回應很熱烈，甚至會一直在台下跟你告白，或是直接叫你戲劇中的名字，還有人問過我戰力指數還在不在這種問題。」大讚學生們都很可愛、很熱情，所以每次去校園演唱，自己的能量也要開到最大。

近期最令曾沛慈印象深刻的活動是受富邦悍將棒球隊之邀，到大巨蛋擔任賽後演出嘉賓，就算出道多年，已身經百戰，她仍在踏上大巨蛋草皮的那刻感到緊張，心想：「Oh my god！我現在是要在大巨蛋唱歌嗎？」曾沛慈表示，那天是她有史以來面對最多觀眾的一次，甚至還在眾人面前跳舞，直呼：「天啊！我竟然在大巨蛋又唱又跳，真的是一個里程碑。」

上周末她在台北水舞嘉年華閉幕演唱會擔任壓軸，爸媽也都到現場支持，令她十分感動：「真的很開心可以在台上看到我爸媽在台下聽我唱歌，因為很少有機會在台上清楚地看到我爸媽，上一次已經忘記是什麼時候了。」而雖然她因為要準備演出無法好好親自觀看水舞秀，但爸媽卻「即時轉播」給她看，曾沛慈笑說：「我媽媽拍的影片跟照片多到我好像在現場觀看一樣。」

在忙碌的上半年告一段落之後，曾沛慈迎來一小段休息時間，她坦言並沒有安排什麼計畫，只想好好的放空：「自己好像很久沒有好好發呆一下，腦中會一直不斷地排計畫，思考下一步，可是我覺得我要學著休息的時候就好好休息。」表示過去自己都是以工作為重，驚覺原來自己以前是工作狂，現在則是會在工作與家人朋友之中找到平衡，並希望能在好好充電之後，為大家展現更好的樣貌。