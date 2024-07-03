劉家昌暴瘦控甄珍買通公安 兒章立衡：還有好戲

劉家昌近日指控甄珍官商勾結，暴瘦模樣嚇壞一票人。 (取材自微博)

劉家昌 與前妻甄珍為爭產一事打官司多年，日前他在微博 發文指控甄珍買通北京當地的公安，還向中國的中紀委喊話求助，並貼出近照驚見暴瘦模樣，隔天兒子章立衡在臉書 也貼出近照，秀出新髮型疑在模仿父親劉家昌。

章立衡在臉書貼出新照，只見他頂著一頭像是磨菇般的髮型，坐在沙發上，還露出無可奈何的表情，姿勢與背景跟前一天劉家昌發的照片很相似，有朋友留言笑稱「哈哈！想像不到的新造型耶」他則回覆「兄弟！好久不見呀！請多多關注，好戲還在後面呢！」被疑是在向父親劉家昌嗆聲。

章立衡在臉書貼出近照，被疑是在向父親劉家昌嗆聲。(取材自臉書)

劉家昌近日在微博發文開砲，84歲的他瘦到幾乎不成人形。一開頭就對著中紀委喊話，表示自己做音樂60多年、作品近3000首，「一生的期望是落葉歸根，回到祖國建造文化藝術村」，14年起便開始計畫，坦言為配合政府用家人名字開了3個空殼公司，但離婚後便把家人名字拿掉。

話鋒一轉，劉家昌指控甄珍請了北京大律師，「其實就是司法黃牛打著北京的旗招搖撞騙，一路買通了當地的公安」，更驚爆對方謊報公章遺失、偽造文書，公司因而遭「被收買」的鷹潭公安突擊，還沒收了14年的帳本，最終公司被凍結。

劉家昌隔空向中紀委求助「保護我們中國是有法治尊嚴的國家」，他強調，自己已經83歲別無所求，「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次『我是中國人』」。