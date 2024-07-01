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陶晶瑩首場說唱秀 坐輪椅登台自嘲「沒被關」

記者李姿瑩／綜合報導
陶晶瑩（中）坐輪椅出場，自嘲成為「假新聞」受害者。（圖／華貴娛樂提供）
陶晶瑩（中）坐輪椅出場，自嘲成為「假新聞」受害者。（圖／華貴娛樂提供）

台灣藝人陶晶瑩構思超過半年的說唱秀「Crazy Momoment瘋陶秀」日前呈現在粉絲面前，即使演出撞期金曲獎，但依舊不影響粉絲的熱情。陶子刻意坐著輪椅上舞台，重現日前她在社群平台上的輪椅照，自嘲自己竟成為「被拘留」網路假新聞的攻擊目標，還開玩笑要求現場粉絲拍照搭配聳動標題發限動，一起助攻讓話題熱度超越金曲獎。

陶晶瑩一開場就哽咽感謝捨棄年度盛事而到場所有「精神不正常」的粉絲們，馬上引來現場一片歡呼聲，藝人好友們賈靜雯、楊銘威、還有剛新婚的Energy書偉也帶著老婆到場支持；而今年剛在美國高中畢業的女兒荳荳驚喜現身，母女倆在台上一搭一唱展現好感情好默契，荳荳表現更是展現了乃母大將之風，好歌喉立刻被歌迷們力拱：「根本可以原地出道，繼承媽媽衣缽了。」

儘管陶晶瑩唱歌、主持、拍戲、寫書多棲，但講脫口秀還是頭一遭。在「瘋陶秀」上陶晶瑩不僅僅拿時事當話題，還把家庭趣事、私人祕密通通搬上舞台，逗得現場觀眾笑聲不斷。

演出還配合脫口秀主題精心挑選陶子的歌曲穿插其中。更令人驚訝的是，就在歌曲演唱到了一半，陶晶瑩竟然收到了粉絲丟內衣示愛，讓她又驚又好笑的直說：「沒想到我也能享受嘻哈歌手的待遇。」

說唱會到了尾聲，陶晶瑩為了紀念音樂人鄭華娟，她特地手寫了感謝信，並演唱鄭華娟為她所創作的代表作「太委屈」。

「瘋陶秀」將近三小時的演出，有歡笑有感動，看到「瘋陶秀」現場帶來這麼多歡樂、感性的瞬間，儘管之前的排練再怎麼辛苦，陶晶瑩依舊開心表示：「好像可以展開各種巡演了。」

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