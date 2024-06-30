我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

熱狗金曲獎上麥克風失聲 台上直接下跪：再給我機會

記者李姿瑩、林怡秀／綜合報導
MC HotDog熱狗(中)演出時發生本屆金曲頒獎最大的意外。(圖／台視提供)
MC HotDog熱狗(中)演出時發生本屆金曲頒獎最大的意外。(圖／台視提供)

第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，LuLu（黃路梓茵）第三度主持金曲獎頒獎典禮，她開場高唱兒歌「蘑菇濃湯」，引發網友兩極討論。而MC HotDog熱狗表演到一半麥克風竟然失聲，表演只能重來一遍，可說是當晚最大的突發事故，不過狀況排除後他立刻進入狀態，贏得滿堂彩。

LuLu唱「蘑菇」引爭議

「蘑菇濃湯」是青峰前經紀人林暐哲公司創作的作品，青峰還曾公開發文揭露這首歌的黑心內幕，其實她翻唱背後有其原因，但仍頂著壓力完成演出。提及會選這首歌重新翻唱，LuLu透露：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後，覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合。」

LuLu黃路梓茵(中)的表演因為選曲引發爭議。(圖／台視提供)
LuLu黃路梓茵(中)的表演因為選曲引發爭議。(圖／台視提供)

其實「蘑菇濃湯」金曲35改編版的作詞人，正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，他這次為了LuLu親自填詞，加入製作典禮的創意想法，並與LuLu反覆討論，只為了讓LuLu在台上能完美開場。

今年金曲獎共有10段表演，開場由重金屬樂團血肉果汁機一連演唱「太子哥」、「愛情99」等歌曲，台下眾星與觀眾熱情拍手。最讓人印象深刻莫過於MC HotDog熱狗演唱到一半麥克風竟突然失聲，工作人員連換兩支還是一樣，他忍不住在台上下跪向觀眾喊話「再給我一次機會」，後來狀況排除，他重頭再表演一遍，網友也被嚇到，驚呼「瞬間都醒了」、「還以為是哏，結果是事故」，還有人虧「證明是真唱」。

血肉果汁機為金曲獎典禮開場，炒熱氣氛。圖／台視提供
血肉果汁機為金曲獎典禮開場，炒熱氣氛。圖／台視提供

日本人氣樂團「生物股長」首次訪台便是受邀到金曲獎獻唱，雖典禮前遇上原定合作的「蘇打綠」阿龔因病缺席，但完全不影響演出，連台下的入圍者都嗨到站起來。

入圍 日本

上一則

周迅回應「如懿傳」挨批：觀眾開心就好

下一則

「墨雨雲間」其實是悲劇？ 蕭蘅吐血毀了甜蜜番外

延伸閱讀

金曲35／巴奈提「天安門」台文化部長：頒獎典禮最動人的話

金曲35／巴奈提「天安門」台文化部長：頒獎典禮最動人的話
金曲35／獲最佳台語專輯 女歌手致詞突提天安門事件 中網炸鍋

金曲35／獲最佳台語專輯 女歌手致詞突提天安門事件 中網炸鍋
金曲35／拿完歌王就衝表演 熱狗高舉胸罩曝婚禮進度

金曲35／拿完歌王就衝表演 熱狗高舉胸罩曝婚禮進度
金曲35落幕 賴清德：捍衛所有音樂人創作自由

金曲35落幕 賴清德：捍衛所有音樂人創作自由

熱門新聞

宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了