熱狗金曲獎上麥克風失聲 台上直接下跪：再給我機會

MC HotDog熱狗(中)演出時發生本屆金曲頒獎最大的意外。(圖／台視提供)

第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，LuLu（黃路梓茵）第三度主持金曲獎頒獎典禮，她開場高唱兒歌「蘑菇濃湯」，引發網友兩極討論。而MC HotDog熱狗表演到一半麥克風竟然失聲，表演只能重來一遍，可說是當晚最大的突發事故，不過狀況排除後他立刻進入狀態，贏得滿堂彩。

LuLu唱「蘑菇」引爭議

「蘑菇濃湯」是青峰前經紀人林暐哲公司創作的作品，青峰還曾公開發文揭露這首歌的黑心內幕，其實她翻唱背後有其原因，但仍頂著壓力完成演出。提及會選這首歌重新翻唱，LuLu透露：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後，覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合。」

LuLu黃路梓茵(中)的表演因為選曲引發爭議。(圖／台視提供)

其實「蘑菇濃湯」金曲35改編版的作詞人，正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，他這次為了LuLu親自填詞，加入製作典禮的創意想法，並與LuLu反覆討論，只為了讓LuLu在台上能完美開場。

今年金曲獎共有10段表演，開場由重金屬樂團血肉果汁機一連演唱「太子哥」、「愛情99」等歌曲，台下眾星與觀眾熱情拍手。最讓人印象深刻莫過於MC HotDog熱狗演唱到一半麥克風竟突然失聲，工作人員連換兩支還是一樣，他忍不住在台上下跪向觀眾喊話「再給我一次機會」，後來狀況排除，他重頭再表演一遍，網友也被嚇到，驚呼「瞬間都醒了」、「還以為是哏，結果是事故」，還有人虧「證明是真唱」。

血肉果汁機為金曲獎典禮開場，炒熱氣氛。圖／台視提供

而日本 人氣樂團「生物股長」首次訪台便是受邀到金曲獎獻唱，雖典禮前遇上原定合作的「蘇打綠」阿龔因病缺席，但完全不影響演出，連台下的入圍 者都嗨到站起來。