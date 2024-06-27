林俊逸自稱難搞 曾在舞台上走人

林俊逸不怕得罪人，曾跳出來扮黑臉。(記者王聰賢／攝影)

走紅前，林俊逸曾待過活動公司，過流程、發通告，行業細節他一清二楚，當了歌手後，他在各種眉角中游刃有餘，不是因為圓滑，而是他不怕得罪人，同事不敢拒絕的，他直接跳出來扮黑臉，有一次當場在台上掉頭走人，現場一陣尷尬，但他一點也不後悔：「我本來就很難搞，有時候就是要讓球掉在地上，讓它發生。」

從12歲的五燈獎、嶄露頭角的星光大道 、奠定事業基礎的模王大道，林俊逸歌喉是眾所皆知的穩，信手拈來的自信加上輕而易舉的高音，唱歌成了理所當然，但讓他首次入圍 台語歌王的這張「上好的一年」，竟是隔了整整9年的作品，這段時間他怎麼了？

是匠氣掩蓋了他的生氣，他坦言過去就是一個工匠，「我到底在唱什麼，唱得沒有目的、沒有熱情，越唱越心虛，一直用唱歌在混日子，當然也不是不好，因為這代表你的能力很好，但…」這9年間，他學會對自己誠實，「比較不會去想炫技，可能也是因為不年輕了，以前會飆是因為狀態好，現在會比較沉穩」。

簡單幾句總結9年得失，期間的酸言酸語自己體會，「我聽到很多批評，說我做不出來、難產，還都是認識的人，我只好把他們都變成路人，心情全在寫歌裡」，既見識了人性卑劣，他學會放過自己，過去練唱死命摳所有細節，一點都不能出錯，現在他把自己準備好，上台是放鬆和自在，「這是我跟以前最大的差距」。

當然，他還是有自己的堅持，台上沒排練過的絕不見客，有一次參加廠商活動，對方表明想要和他合唱，但林俊逸覺得沒有排練過，堅持不要，結果對方直接硬上，他轉頭就下台，「很尷尬，但就是要讓它發生」。

上次入圍金曲獎是他13歲，相隔32年再獲肯定，他的反應是爆哭，「一直以為獎項與我無關，久了就習慣了，這次入圍百感交集，從小比賽到現在的畫面好像跑馬燈閃過腦中」，問他這輩子「上好的一天」是什麼時候，他笑說：「今天比昨天好，就是最好的一天。」