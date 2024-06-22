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林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

記者陳建嘉／即時報導
林志玲前進日本北海道開球，狀態超完美。（林志玲工作室提供）
林志玲前進日本北海道開球，狀態超完美。（林志玲工作室提供）

林志玲首次開球，相隔5年再度於日本公開亮相，登上艾斯科球場為火腿鬥士隊開球。她身穿球衣，搭配貼身牛仔褲，還戴上可愛的狐狸耳朵頭飾，卻意外投出滾地球，仍順利讓捕手接到，現場觀眾響起雷鳴般的掌聲歡呼，讓她開心喊：「大家的支持給了我力量。」

林志玲姊姊穿著日本火腿隊球衣，緊身牛仔褲凸顯了她的修長美腿。她以日、英雙語向現場觀眾問好，先是日語招呼：「大家好，我是林志玲，這是我人生中的第一次投球。今天我能夠接受新的挑戰，我要感謝大家的大力支持，謝謝大家。」雖然投出了滾地球，但仍順利讓捕手接到，現場觀眾響起雷鳴般的掌聲歡呼，志玲姊姊說：「大家的支持給了我力量。」

接著她再以英語表達謝意：「很榮幸能夠在如此精彩的體育場獲得最好的體驗，謝謝你們的支持。」她甜美又優雅的笑容贏得在場觀眾的掌聲和喝彩，當地評論也瞬間湧出：「真是太棒了，安心了，好漂亮啊」、「林志玲好漂亮啊！是我在《赤壁》裡喜歡的女演員！看到她現場真是太開心了！」

林志玲大約一個月前開始利用時間喚醒身體的運動細胞，慢慢重新找回肩胛骨和全身靈活的核心肌群，學習正確的投球姿勢。今日上場前，她透露：「既緊張又興奮，昨天練投的時候有好球也有壞球，祈禱正式開球一切順利不會失誤。」她前一晚仍加緊練習投球姿勢，甚至利用毛巾練習。正式上場投出一球，球在捕手細川前落地滾彈，仍進了手套。

雖然投了滾地球，讓林志玲覺得很可惜，不過表現依然贏得滿堂彩，更有日本外媒盛讚「臉蛋很小，身材很好，而且很漂亮」、「奇蹟49歲」，而AKIRA先前曾在新莊棒球開球，但這次因為有工作在身，所以林志玲特地請工作人員錄影，事後再分享給老公看。

林志玲前進日本北海道開球，狀態超完美。（林志玲工作室提供）
林志玲前進日本北海道開球，狀態超完美。（林志玲工作室提供）
林志玲戴上狐狸頭飾超可愛。（林志玲工作室提供）
林志玲戴上狐狸頭飾超可愛。（林志玲工作室提供）
林志玲前進日本北海道開球，狀態超完美。（林志玲工作室提供）
林志玲前進日本北海道開球，狀態超完美。（林志玲工作室提供）
林志玲戴上狐狸頭飾超可愛。（林志玲工作室提供）
林志玲戴上狐狸頭飾超可愛。（林志玲工作室提供）

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