根本看不出是孕婦 劉伊心挺33周孕肚拍出超美全家福

劉伊心全家福。(凱瑟琳婚紗提供)

「選美皇后」劉伊心2017年與老虎牙子董事長林志隆結婚，先是誕下大女兒「牙子」，2021年又喜迎小兒子「Wing」，湊成一個「好」字。近日再傳好消息，宣布懷孕第3胎，劉伊心透露三寶小名取作「CC」，是因為老公希望借取諧音「笑嘻嘻」。

他們夫妻倆最近為了紀念懷孕的過程，拍攝一系列孕婦寫真，劉伊心的好身材幾乎沒變，只見她除了懷孕33周的圓滾肚子外，四肢依舊纖細，完全讓自己保持最美媽咪的裝填。

劉伊心分享，這次的孕婦寫真拍攝時現場非常忙碌，這次帶大寶、二寶一同入鏡，兩個孩子容易被各種昆蟲、動物吸引，甚至拍攝到一半跑去抓蝴蝶，現場除了專業團隊想盡辦法安撫外，她跟老公還要不斷愛的呼喊。好在劉伊心拿出專業本職，老公也在經歷「第三次」孕婦寫真拍攝後一回生二回熟，快速拍攝完畢。

婚紗設計師特地為劉伊心一家設計高訂禮服，由兩位手作花朵設計師耗費了一個禮拜的時間製作300朵玫瑰花構成的玫紅色孕婦裝，呈現高貴典雅的風格。設計師也為大女兒牙子製作一件迷你版玫瑰色禮服，將母女二人之間的親密和愛意具體化。

父子倆則穿上了凡登西服準備的吸睛粉色西裝，劉伊心笑說，一開始討論要老公穿上粉色西裝時，老公很抗拒，好在設計團隊非常專業，選擇的顏色不會過亮，讓老公看到西裝後放心很多。

劉伊心說，孕婦身材的曲線是女人一生最驕傲的曲線。設計團隊另外量身訂做白色魚尾禮服，以獨特的剪裁與高品質的面料展現出簡單而高雅的美感，不僅能突顯圓滾的肚子，層層疊疊的設計讓其顯得飄逸靈動，增添了一份神秘感又能為整體造型帶來更多變化。