黃鐙輝換房出清股票 存款幾乎歸零

黃鐙輝為了家人全力打拚換房。(本報資料照片)

過去擅於投資 的台灣藝人黃鐙輝，最近賣光名下所有股票，而且銀行戶頭最後僅剩6999元台幣，身為他經紀人的老婆萁萁透露，和他結婚後，這是第二次戶頭幾乎歸零，「存款數字像乾掉一樣，我們的人生又再度重新開始，只能全力打拚」。

今年43歲的黃鐙輝並非投資失利，而是住了11年的房子因家中人口、雜物過多，造成居住空間太過狹小，早有換房的想法，日前終於和同一社區的建商談好，從原來住的33坪，換到現今的72坪，代價是要付出將近5000萬台幣的積蓄，於是在這波股票大漲前，忍痛清光所有資產。

萁萁說，原來的房子扣掉公設坪數只剩20出頭，三個房間卻要住包括萁媽、三個小孩共六個人，雖一直想換房，但因壓力過大而放緩，直到小孩長大需要私人空間，才在此時做出重大決定，「我們生老大時還在租房，到了老二時不想忍受顛沛流離才買房，當時是我們人生戶頭首次歸零，這次是第二次」。

黃鐙輝住在南港，10年來，四周的房價 已從80萬一路飆到破百萬，甚至有快200萬1坪，她說，換房的念頭想了一年多，但台北市的房價真的下不了手，所幸樓上是原本建商保留戶，一直想再賣給同社區的人，72坪有四個房間，最後談成後，月底就要搬家，黃鐙輝為了湊頭款才賣股。

萁萁說，「以前朋友來家裡，沒位子只能坐地上聊天，以後大家來應該會有沙發坐了。想想我們兩夫妻都沒背景，在台北努力工作打拚，能好好買下房子、養活一家子成員，他真的很辛苦，以後我們要扛好幾千萬房貸，希望年底尾牙、活動工作都來吧，我們都願意接」。