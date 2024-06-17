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邱瓈寬母親告別式 曾志偉、曾寶儀赴台悼念

記者黃保慧／綜合報導
曾志偉(右)與女兒曾寶儀參加邱瓈寬母親告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
曾志偉(右)與女兒曾寶儀參加邱瓈寬母親告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣知名製作人邱瓈寬（寬姐）母親邱呂玉，於月初因肺炎在台北榮總逝世，享耆壽93歲。近日在台北第二殯儀館景明廳舉行告別式，由於寬姐人緣廣闊，港星曾志偉特地從香港飛來台灣悼念，並在女兒曾寶儀的陪同下離場，曾志偉簡單表示：「有請她身體保重。」而寬姐在4分多鐘的致詞上提到，以前不管在哪工作，接到電話只要說到2字「哇哉」(台語，意指我知道)，大家就知道是邱媽媽來電。

回憶母親的過程，邱瓈寬數度哽咽，「93歲這麼多子孫，應該是圓滿了。」而告別式上影片播放的音樂，是自己寫的詞、張惠妹演唱的歌「離別總是那麼突然」，音樂也呼應她的心情，「畢竟做子女的都希望父母在身邊，我媽媽的教育方式有她的人生道理，有些事情想一想，就是『哇哉啦』，想一想會更進步。」最後她難過到說不下去，以母女間的幽默結尾，「不要再胡言亂語了，等下媽媽就打來了。」接著喊出：「媽！哇哉！知道了，謝謝大家。」

寬姐母親的靈堂，因寬姐懇辭奠儀及訂製花籃，所以母親50吋莊嚴的遺照旁僅有簡單花卉、樹木點綴，以及家人合照，場內簡單又莊重；特別的是，場內還有樹木香精味，讓來悼念的朋友能舒心送寬姐母親最後一程。昨有不少政商界名人到場，一眾藝人朋友也前來弔唁，包括于美人、黃韻玲、朱延平、藍心湄、曾志偉、曾寶儀、林美秀、陳亞蘭等人，都來送寬姐的媽媽最後一程。禮成後，邱瓈寬特別走出會場，和當天到場的媒體致意，表示感謝。

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