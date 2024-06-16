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金曲獎入圍太多不再報名？ 滅火器楊大正笑喊：不到二姐等級

記者梅衍儂／綜合報導
楊大正特別為台北場新唱曲目「晚安台灣」。(記者王聰賢／攝影)
楊大正特別為台北場新唱曲目「晚安台灣」。(記者王聰賢／攝影)

台灣金曲樂團滅火器日前在台北流行音樂中心開唱，今年他們以專輯「家和萬事興」入圍金曲獎最佳樂團、最佳台語專輯、年度專輯、年度歌曲四大獎。他們表示四年前拿了最佳樂團後得失心就沒那麼重。身為該獎入圍常客，會不會比照天后江蕙就此不報獎？主唱楊大正笑喊：「不太可以這樣處理，不到二姐這個等級，會被說怯戰。」

滅火器暌違八年在北部舉行大型專場，吸引5500位觀眾到場支持。本月29日就是金曲獎，楊大正說會帶一雙兒女走紅毯；老婆山東時常在社群分享辣照，有沒有打算拚第三胎？他直說：「饒了我吧，我扣打（quota）到了。」旁人拱他若獲獎就結紮，他哭笑不得：「沒問題，沒得我也可以結，但我還沒研究是不是有復原期。」

滅火器特別為台北場新增曲目「晚安台灣」，並在歌曲結尾於螢幕上打出大字「望你順遂，台灣」，展現滅火器一直以來關心台灣的態度。演唱到楊大正獻給女兒多多的歌曲「給女兒」時，演出視訊也打造出一座多多在歌曲中提及的「軟糖公園」，畫面既溫馨又童趣。

此外，楊大正透露自己從去年8月開始瘦身，羨慕說其他成員都吃不胖，自招靠中醫減肥，還是老婆介紹的，前後瘦了7、8公斤，目前體重約64公斤。

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