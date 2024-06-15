日吃6餐胖20公斤 連晨翔成頹廢大叔

連晨翔在新戲「舊金山美容院」中的造型曝光。(圖／TVBS提供)

連晨翔主演TVBS原創劇集「舊金山 美容院」，該劇故事圍繞在美容院、早餐店及玩具工廠3個家庭的愛恨情仇，日前連晨翔在劇中的造型曝光，挺著大肚腩、一臉頹廢樣，昔日偶像花美男俊帥外表消失不見，幕後點滴也令人好奇。

連晨翔透露，當初因導演杜政哲讓他燃起挑戰劇中角色「江之浩」的企圖心，自去年底踏上一場增重之旅，從64公斤增至85公斤，努力由內而外，從心態到外型逐步讓自己蛻變成「江之浩」。原本體質偏瘦的連晨翔，遇到不少困難，尤其是突破70公斤遇到停滯期。

為了在開拍前完成任務，找來健身教練和營養師的協助，透過專業方法達到「心寬體胖」的狀態。連晨翔幾乎從台灣吃到日本 、韓國，從白天吃到晚上，每天吃6餐，笑說：「一直吃就對了」。雖然身手不如以往矯健，但他很享受江之浩帶來的「穩重感」，周遭的同事和家人也反映他的氣色變好。

連晨翔為戲增重，先從肚子開始胖。(圖／成人之美提供) 連晨翔努力加餐飯，目標希望新戲開拍增重20公斤。(圖／成人之美提供)

連晨翔也提到，一開始家人擔心會影響健康，得知會在專業團隊的幫助下進行才放下心來。熱愛下廚的父親更為他準備各種的料理，希望兒子能吃得健康、安心。他很感謝家人以他們的方式支持這個角色，成為自己最大的後盾，還說：「家人從擔心到支持，後來家裡吃不完的食物都丟給我，瞬間成為珍惜食物的代表。」。