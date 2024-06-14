陽帆做自己 自爆與老婆分房睡

陽帆自爆跟老婆Julie分房睡。（圖／民視提供）

陽帆為民視「超級冰冰Show」冒險吊鋼絲，被問到是否早就跟老婆Julie分房睡了？他坦言，「到了一定的年紀，習慣了這種方式休息，每一個人有自己的人生，都想做自己，也要讓別人做自己，我晚睡但她早睡，這種方式，生活可以自己打理」，但強調，都在一個家中，只是不同房間，中間有一個通道。

陽帆今年66歲，比胡瓜大1歲，「我現在參加餐會，平均有10場是我年紀最大，想想也合理，好友們還沒退休 ，年紀不會高於65歲，我已經超過了，領了1年多老人卡」。老人卡搭捷運 免費，他一直沒去試過，「我女兒鼓勵我，去試試看嘛，高鐵也半價，多好」。

他為了節目，把當年「愛的迷惑」白臉造型都搬出來了，他回憶，「那造型很特別，所以大家很有印象，整首歌的舞群是35個，當時找大師梅林化妝，每次1萬5，舞者是每次1千，所以錄一次影，要花5萬元」。

「所以唱片公司老闆打給我，說別再錄了，再錄這張要賠死了」。陽帆說，這輩子不會再出唱片了，8年前的「再一次相見」已經是最後一張，「當時造型是剃光頭，上節目戴假髮，結果被主持人不小心扯掉，那是我的封官之作。對我的人生留下3句話，下輩子還要當藝人、謝謝你曾經幫助過我，最後一次相見。」

他笑說，人生出過12張專輯，但「再一次相見」這張賣最慘。66歲了皮膚還這麼好，怎麼保養？陽帆說，平時有陪女兒、老婆敷臉，自己也一起敷，「我也會擦保養品，早上洗面、保溼加面膜」。